李洙赫中国粉丝见面会过劳事件，公司第二次出面解释：本人多次表达难得见粉丝，希望尽全力以赴

人气演员李洙赫近期在中国的粉丝见面会上，被指控遭到「过度劳役」，对此其所属公司发表了第二次声明。

5日，Saram娱乐透过官方立场表示：「最近关於李洙赫演员的中国粉丝见面会，有与事实不符的内容在流传，特此给予准确的回应。针对询问最多的演出时间，详细内容如下。」并说明彩排参观耗时15分钟，粉丝见面会正式演出耗时4小时30分，福利活动耗时2小时。

* 彩排参观：12:00 ~ 12:15（约15分钟）

* 粉丝见面会正式演出：14:00 ~ 18:30（约4小时30分）

* 福利活动（合照、击掌）：19:00 ~ 21:00（约2小时）

*李洙赫亲自参与了海报、标题、舞台影片、摄影等所有准备过程，倾注了长时间的心血。



他们表示：「粉丝见面会当天，由於热烈的现场气氛超出预期，导致正式演出时间延长，我们持续确认演员的身体状况与意愿。演员多次表达了『难得与粉丝相见，希望尽全力以赴』的想法，正因如此，最终比预定时间更长地陪伴了粉丝。」并补充道：「粉丝见面会结束后，主办方以安全考量要求『请等待粉丝全部退场再离开』，演员在所有粉丝离开后才结束行程。」

此外，他们也承认：「演出场地的温度确实比预期炎热，空调设施不足是原因之一。尽管如此，仍然负责到底并与粉丝共度时光的李洙赫演员，以及支持的粉丝们，我们都非常感谢。」并强调：「Saram娱乐今后将更加体察所属艺人与粉丝的心情，并在国内外所有官方行程中全力准备，避免艺人与粉丝任何不便。」

事件起因为....李洙赫於8月30日在中国杭州举办了「李洙赫首场粉丝见面会 in 杭州」（1st Fanmeeting in Hangzhou）。而EBC东森新闻搜集了网友们分享的内容并报导，李洙赫原本预计6小时30分的行程，因主办方过度售票导致必须为数千名粉丝签名等，整体行程拉长至12小时，在华语圈&韩网都引发了热烈关注。



＊稍早报导：李洙赫杭州见面会遭指「12小时强制劳动，累到脱水」！经纪公司回应再惹争议

