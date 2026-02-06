20年摯友就是這樣！李洙赫為宣傳電影出演《家大聲》，好友GD也同台登場，兩人精彩化學反應令人期待！

又可以看到 GD（權志龍）與李洙赫這對超級摯友同台啦！

將於今日（6日）下午公開的 YouTube 節目《家大聲》中，出演綁架驚悚電影《Sister》的李洙赫將作為嘉賓登場。這次，他將與擁有超過 20 年友情的 GD 一起現身，節目中除了分享電影幕後故事，還有「真朋友」之間的坦率對話，預計將帶來滿滿的趣味化學反應。



此前，《家大聲》已公開 GD 與李洙赫的拍攝片段。兩人以《動物方程式》的 Judy 與 Nick 造型現身，之後大聲加入其中。影片一公開便引發熱烈討論，粉絲紛紛留言：「好可愛」、「期待兩人同框」、「想快點看到這集播出」、「終於又一起拍綜藝」，還有幽默留言：「這個影片的退出鍵在哪？」、「大聲 OS：什麼時候加入好像都不對」等，互動相當熱鬧。



電影《Sister》講述妹妹惠蘭（鄭知蘇 飾）為籌措巨額贖金拯救病重弟弟，鋌而走險綁架同父異母的姊姊素珍（車珠英 飾），並與冷酷無情的泰秀（李洙赫 飾）聯手，然而隨著計畫推進，局勢逐漸失控。電影上映後好評如潮，觀眾紛紛表示：「完全不知道時間怎麼過的，太投入了」、「演員們的演技真是帶入感十足」、「令人窒息的90分鐘」，高度肯定了電影的緊張感與娛樂性。



