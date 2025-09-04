開播以來最感人！《真正不錯的人》李美珠&李多蕙互稱「天使」，雙雙落淚

熱播中的戀綜《真正不錯的人》，讓明星當「愛友」，推薦「真的不錯」的真朋友來聯誼，明星擔心好友、為好友抱不平的反應形成賣點。沒想到，最新一集見到了明星和好友之間的真友誼，主角就反應經常很大的李美珠，和她的好友李多蕙。

第五集讓八名聯誼的演出者揭曉彼此身分，也放送每位愛友形容好友的話。李美珠形容李多蕙「李多蕙是……任何事都竭盡全力，從沒見過她生氣的天使，是我的wannabe（想成為的人）」，李多蕙自聽到李美珠的名字就紅眼眶，忍不住落淚了，見到這畫面的李美珠也哭了。



「我的天使……李美珠……」李多蕙邊擦眼淚邊說，事後採訪她坦言當天很累。其實這並不是李多蕙當天第一次哭了，玩水的時候打中河廷根鼻子讓她耿耿於懷，後來在聽見李美珠的話時，才會再次情緒激動。她說：「她一定很期待看到我開朗的一面，怕她看見我懦弱的一面，擔心美珠會因此難過……」李美珠聽了倒放心許多：「原來是因為這樣才哭，我還以為她又受傷了。」



沒錯，李美珠可以說是整個節目最投入的愛友了，第一集、第二集都出現她替李多蕙抱不平的名場面，後續可能是由於網友批評她太誇張、太吵而稍有收斂，不再有較誇張的情緒。上述所說的第四集玩水內容一幕，河廷根明明和李多蕙一起玩遊戲拿第一，最後卻要求和崔芝恩一起完成願望，應該讓不少人都傻眼，李美珠當下臉色表情不太好但沒有出聲。



最初《真正不錯的人》開播時，還有網友懷疑這些明星和聯誼的演出者是否為真朋友，懷疑「是準備出道的人」、為聲量才上節目，但隨著李多蕙的真心話，這些質疑聲浪似乎消弭了不少，有網友表示看了很感動、希望兩人友誼長久，也有人得到共鳴：「我也哽咽了，心累的時候只要真朋友一句話就會流淚。」

順帶回顧，第一集就公開過李美珠和李多蕙中學（國中）時就在舞蹈學院認識，兩個人都有過愛豆的夢想甚至有競爭意識，不過一起努力還是成了好友，最後李美珠先成功以Lovelyz出道，李多蕙則轉往模特兒發展。兩人友誼算一算可能超過15年，彌足珍貴。



▼相關影片（香港觀眾可至Viu收看）



