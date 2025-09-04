开播以来最感人！《真正不错的人》李美珠&李多蕙互称「天使」，双双落泪

热播中的恋综《真正不错的人》，让明星当「爱友」，推荐「真的不错」的真朋友来联谊，明星担心好友、为好友抱不平的反应形成卖点。没想到，最新一集见到了明星和好友之间的真友谊，主角就反应经常很大的李美珠，和她的好友李多蕙。

第五集让八名联谊的演出者揭晓彼此身分，也放送每位爱友形容好友的话。李美珠形容李多蕙「李多蕙是……任何事都竭尽全力，从没见过她生气的天使，是我的wannabe（想成为的人）」，李多蕙自听到李美珠的名字就红眼眶，忍不住落泪了，见到这画面的李美珠也哭了。



「我的天使……李美珠……」李多蕙边擦眼泪边说，事后采访她坦言当天很累。其实这并不是李多蕙当天第一次哭了，玩水的时候打中河廷根鼻子让她耿耿於怀，后来在听见李美珠的话时，才会再次情绪激动。她说：「她一定很期待看到我开朗的一面，怕她看见我懦弱的一面，担心美珠会因此难过……」李美珠听了倒放心许多：「原来是因为这样才哭，我还以为她又受伤了。」



没错，李美珠可以说是整个节目最投入的爱友了，第一集、第二集都出现她替李多蕙抱不平的名场面，后续可能是由於网友批评她太夸张、太吵而稍有收敛，不再有较夸张的情绪。上述所说的第四集玩水内容一幕，河廷根明明和李多蕙一起玩游戏拿第一，最后却要求和崔芝恩一起完成愿望，应该让不少人都傻眼，李美珠当下脸色表情不太好但没有出声。



最初《真正不错的人》开播时，还有网友怀疑这些明星和联谊的演出者是否为真朋友，怀疑「是准备出道的人」、为声量才上节目，但随著李多蕙的真心话，这些质疑声浪似乎消弭了不少，有网友表示看了很感动、希望两人友谊长久，也有人得到共鸣：「我也哽咽了，心累的时候只要真朋友一句话就会流泪。」

顺带回顾，第一集就公开过李美珠和李多蕙中学（国中）时就在舞蹈学院认识，两个人都有过爱豆的梦想甚至有竞争意识，不过一起努力还是成了好友，最后李美珠先成功以Lovelyz出道，李多蕙则转往模特儿发展。两人友谊算一算可能超过15年，弥足珍贵。



▼相关影片（香港观众可至Viu收看）



