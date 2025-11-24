Lovelyz 李美珠簽進新公司 AOMG！官方承諾「全面支援」引爆期待

今天（24日）最新消息，AOMG 透過官方 SNS 公布了女性全能藝人李美珠加入的消息。李美珠作為 AOMG 2.0 重塑品牌「Make It New」企劃的核心成員加入，並將在 AOMG 全面的支援下展現更加多樣的活動範疇。

AOMG 表示：「從音樂到綜藝，多方面展現多彩面貌的六角形藝人李美珠，對於她所有閃耀的活動我們都將全力支援。」又說：「請大家多多期待、關注並應援即將與全新 AOMG 一同展開才華的李美珠的活動。」



李美珠自 2014 年以女團 Lovelyz 主舞身份出道後，無論是團體活動還是個人活動，在多方面都展現存在感，受到大眾的喜愛。不僅是音樂，還在各種綜藝節目和內容中以特有的明亮、正能量活躍中。

特別是她富有魅力的外貌、親和力與率真，形成了李美珠獨一無二的角色特性，在許多節目中帶來健康的笑容。

AOMG 所屬藝人包括全球男團 GOT7 成員＆全方位 Solo 藝人有謙、世界級綜合格鬥傳奇「韓國殭屍」鄭讚成、獲得 MBC 演藝大賞及今年「青龍系列大獎」男子綜藝人賞的旗安84 ... 等多個領域的頂尖藝人。

今年收編了嘻哈混聲團體 SIKKOO，並宣布將推出創社以來首個女團等，預告了新鮮的陣容。

李美珠將以自身的才氣與個性，為 AOMG 2.0 重塑品牌「Make It New」企劃注入活力。李美珠與 AOMG 相遇&全新挑戰所展現的綜合效應備受期待。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞