李美珠結束與經紀公司Antenna的四年合作：她積極愛笑、對我們而言相當珍貴！

女團 Lovelyz 出身的歌手兼綜藝人李美珠，將離開所屬公司 Antenna，言語間透露著不捨和祝福。

今天最新消息（6日），經紀公司 Antenna 透過官方 SNS 發表聲明表示：「經過真誠的對話與充分的討論後，我們與美珠將於 2025 年 11 月正式結束同行之路。」



Antenna 接著表示：「美珠在音樂與綜藝等多個領域間展現獨特魅力，以燦爛笑容、積極能量與率直個性綻放光芒。與她共度的旅程也將成為我們珍貴的回憶。」

李美珠於 2021 年與 Antenna 簽訂專屬合約後，積極投入各項綜藝節目活動。

另一方面，美珠最近開設了個人 YouTube 頻道《只是李美珠》，與粉絲分享日常生活。



◆ 以下為 Antenna 官方聲明全文

大家好，這裡是 Antenna。

首先，真心感謝一直以來給予美珠滿滿愛與支持的各位。

經過真誠的對話與充分的討論後，我們與美珠將於 2025 年 11 月正式結束同行之路。

美珠在音樂與綜藝等多個領域間展現獨特魅力，以燦爛笑容、積極能量與率直個性綻放光芒。與她共度的旅程也將成為我們珍貴的回憶。

懇請大家繼續給予美珠溫暖的關心與支持，讓她能夠延續屬於自己的光芒。

再次向所有喜愛並珍惜美珠的粉絲致上誠摯感謝。

謝謝大家。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞