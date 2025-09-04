9月15日首播tvN新劇《申社長計劃》韓石圭為何變身炸雞店老闆！作家來解謎

即將於9月15日首播的tvN最新月火電視劇《申社長計劃》，劇情描述曾是傳奇協商專家，現職為炸雞店老闆，帶著謎樣秘密的申社長，穿梭在變相以及守法之間，完美解決事件並具體實現正義，申社長也就是解決所有紛爭的英雄。

潘基利作家也曾執筆電視劇《Who R U》《Missing：他們存在過》等溫暖人心並且有吸引力的故事，讓觀眾們相當喜愛。而本次所帶來的新回歸作品《申社長計劃》將帶來什麼樣的故事，也受到矚目。潘作家表示，包含鄰居間的紛爭、約會暴力、理念問題等等社會上各處都出現的糾紛，每天都覆蓋著新聞事件，生活在世上我們會生氣也會與他人吵架，但希望不是使用暴力而是以言語來解決，期待有某個人能夠站出來，痛快地做個整理，讓沒有勢力的弱小者也能夠發聲。



與現有的作品比較，作家認為差別化的亮點在於共鳴跟人與人之間的溫暖，從任何人都可能經歷過一次的細小故事，到大危機的協商，相當多樣化的紛爭出現，激起觀眾們對故事的共鳴與期待。而作家在眾多職業中，讓申社長成為「炸雞店老闆」的原因也令人好奇，他表示是為了讓大家覺得親近又熟悉，因為炸雞店老闆時常出現在我們周圍，但說到協商專家大家好像就很陌生了，如果炸雞店老闆就是協商專家的話感覺更熟悉了點。



作家也透露一聽到了韓石圭演員的名字，甚至想不起來還有哪一個人適合成為申社長，擁有溫柔的領袖風範，甚至用眼神與呼吸就像是在說話的這位演員，是申社長的不二人選。另外年輕演員裴賢聖以及李蕊，也是令作家讚不絕口的選擇，看著三位合體的演出，讓作家也相當滿意。《申社長計劃》即將於9月15日首播。



