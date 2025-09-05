李彩玟臨時救火10天變人氣王者！《暴君的主廚》換角反而收視飆升！韓劇換角奇蹟案例大盤點

近期在 tvN 熱播的奇幻浪漫喜劇 《暴君的主廚》，收視率持續走高。 讓人意外的是，劇中最大功臣之一，竟是一位「臨時空降」的新人演員。

《暴君的主廚》講述一位在事業巔峰時意外穿越的廚師，遇上冷酷又擁有絕對味覺的暴君王，展開一段宮廷奇幻冒險。 原本飾演暴君「李獻」的角色是由朴成焄出演，但他因爭議事件退出。 就在開拍前僅剩十天的緊急時刻，新生代演員李彩玟臨危受命接下角色。

消息一出，外界普遍擔心——畢竟他沒有過主演經驗，而且這也是他第一次挑戰古裝戲。 然而僅僅播出四集，李彩玟就用穩定的台詞功力、壓迫感十足的外形以及細膩的表演，迅速扭轉質疑，甚至被觀眾讚為「門框男主」（문짝남）：高挑身材、寬闊肩膀，一出場就自帶壓倒性氣場。 如今，這部劇更是成為今年 tvN收視率最高的作品之一。



其實，韓劇史上已有多次「臨時換角」卻意外收穫好評的案例。 《模範計程車》原定女主角李娜恩因捲入校園暴力爭議而退出，最後由表藝珍接棒。 雖然開播前外界憂心重重，但表藝珍的穩健演技讓角色大放光彩，觀眾甚至直言「換人是神來之筆」。 該劇不僅大熱播出，還順利拍到第二季，第三季也將於今年下半年上線。《月升之江》同樣也是因為男主金志洙出現了霸凌爭議，劇組才臨時找到羅人友救火，羅人友的表現不僅獲得了導演高度好評不少觀眾也很喜歡這個結果，而 《吹吧微風》因演員受傷退場，製作組臨時找來林秀香接演。 雖然中途加入本就不易，但林秀香迅速融入劇情，憑實力征服觀眾。 最終該劇成為當時同時段唯一突破雙位數收視的作品。



臨時換角雖然風險極高，但對一些演員而言卻是一個轉機。 短時間內消化角色並重新建立觀眾的代入感，並不是一件容易的事。 但正因如此，那些能把「危機」變成「機會」的演員，才格外值得掌聲。

