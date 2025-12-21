《只要有空，4》李帝勳表藝珍首集出場！《請回答1988 10周年》原班人馬呈現雙門洞感動ㅠㅠ

Viu原創韓劇《模範的士3》熱播中，主角李帝勳和表藝珍還拍住上出演綜藝節目！李惠利、朴寶劍於節目中更感動落淚！Viu兩大新上架的韓綜節目，定會成為網絡熱話！

《請回答1988 10周年》



為紀念超人氣韓劇《請回答1988》播出十周年，鬼才製作人羅英錫推出特備綜藝《請回答1988 10周年》，劇中原班人馬包括李惠利、朴寶劍、高庚杓、安宰弘、成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成和金善映等，將透過兩天一夜的國內小旅行，帶領觀眾回到1988年，重拾雙門洞小巷的復古感動。



近日製作方陸續釋出多段預告，演員們也分享了時隔十年重聚的感受，「東龍爸爸」劉宰明透露：「雖然已經過去十年，但是感覺就像是兩三年前才認識一樣。」憑該劇榮升「國民爸爸」的成東鎰也表示：「我們今天聚在這裡，正是因為這部劇令人非常難忘，感覺一切都沒有改變。」片尾一位驚喜嘉賓的現身更讓現場演員感動落淚，令人更期待接下來的播出！



《請回答1988》團隊繼兩天一夜的旅行綜藝後，日前也確定發行全新版本的原聲帶，以凸顯十周年的獨特性！據悉是次歌曲不僅作出了全新改編，更由劇中演員親自演唱，其中朴寶劍獨唱第一部單曲；另外兩首歌曲則由「雙門洞媽媽們」李壹花、羅美蘭、金善映和「雙門洞孩子們」惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、李東輝等人分別演唱。當中最引人注目的，正是前戀人惠利和柳俊烈一同參與錄音！當年二人因劇而產生感情，交往七年後於前年宣布分手，兩人再次合作引起萬眾期待！



不過近日節目製作人羅暎錫就在直播上透露二人早在錄影時已經碰頭：「事實上雙門洞每一位成員都來了，俊烈當天有拍攝，早上也特意過來打招呼才離開。」

此外直播嘉賓高庚杓和李東輝也在節目上提到拍攝點滴，李東輝指高庚杓全程在哭，高庚杓則指：「寶劍哭得比我還厲害！」李東輝亦趁機讚朴寶劍：「拍攝《請回答1988》後期，我意識到他是神聖的！寶劍是最棒的！」羅英錫PD也表示贊同：「十年前我們私下還說他變得世故了，但是寶劍現在和那時一樣（謙虛）。」



▼節目預告片



《只要有空，4》



由韓國國民MC劉在錫和柳演錫主持的人氣綜藝《只要有空，4》已於上周載譽歸來！Viu Original原創韓劇《模範的士3》主角李帝勳和表藝珍擔任了《只要有空，4》的首集嘉賓，李帝勳更開腔稱親自拍攝飄移場面：「都是動作指導教我的，車子也是經過改造，所以我有做過幾次。感覺很神奇，就像電影主角一樣！」



同屬「84 Line」（1984年出生）的李帝勳和柳演錫也終於再度碰頭，原來二人早在2012年電影《初戀築夢101》結緣！劉在錫提到柳演錫在該電影中飾演壞男人角色，最後更護送秀智回家，讓一眾男粉絲氣上心頭，李帝勳隨即表示：「那時候我哭得很慘啊！」柳演錫則回：「就是因為你，我反而變成了更壞的人！我只是送她回家，然後自己回家了。」



此外，李帝勳和表藝珍也在節目上展現了非一般的默契，兩人在巴士上自然分享日常鎖碎，卻被柳演錫指像極約會現場，CP感十足！



▼節目預告片



《只要有空，4》透過兩位主持人和嘉賓親身走訪各地，並以遊戲形式與民眾互動，呈現出人們生活中的美好瞬間和小確幸。香港觀眾即可在Viu收看以上節目，還有Viu Original原創韓劇《模範的士3》，緊貼最新韓流話題。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

