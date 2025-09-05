李彩玟临时救火10天变人气王者！《暴君的主厨》换角反而收视飙升！韩剧换角奇迹案例大盘点

近期在 tvN 热播的奇幻浪漫喜剧 《暴君的主厨》，收视率持续走高。 让人意外的是，剧中最大功臣之一，竟是一位「临时空降」的新人演员。

《暴君的主厨》讲述一位在事业巅峰时意外穿越的厨师，遇上冷酷又拥有绝对味觉的暴君王，展开一段宫廷奇幻冒险。 原本饰演暴君「李献」的角色是由朴成焄出演，但他因争议事件退出。 就在开拍前仅剩十天的紧急时刻，新生代演员李彩玟临危受命接下角色。

消息一出，外界普遍担心——毕竟他没有过主演经验，而且这也是他第一次挑战古装戏。 然而仅仅播出四集，李彩玟就用稳定的台词功力、压迫感十足的外形以及细腻的表演，迅速扭转质疑，甚至被观众赞为「门框男主」（문짝남）：高挑身材、宽阔肩膀，一出场就自带压倒性气场。 如今，这部剧更是成为今年 tvN收视率最高的作品之一。



其实，韩剧史上已有多次「临时换角」却意外收获好评的案例。 《模范计程车》原定女主角李娜恩因卷入校园暴力争议而退出，最后由表艺珍接棒。 虽然开播前外界忧心重重，但表艺珍的稳健演技让角色大放光彩，观众甚至直言「换人是神来之笔」。 该剧不仅大热播出，还顺利拍到第二季，第三季也将於今年下半年上线。《月升之江》同样也是因为男主金志洙出现了霸凌争议，剧组才临时找到罗人友救火，罗人友的表现不仅获得了导演高度好评不少观众也很喜欢这个结果，而 《吹吧微风》因演员受伤退场，制作组临时找来林秀香接演。 虽然中途加入本就不易，但林秀香迅速融入剧情，凭实力征服观众。 最终该剧成为当时同时段唯一突破双位数收视的作品。



临时换角虽然风险极高，但对一些演员而言却是一个转机。 短时间内消化角色并重新建立观众的代入感，并不是一件容易的事。 但正因如此，那些能把「危机」变成「机会」的演员，才格外值得掌声。

