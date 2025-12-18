羅PD新綜藝要讓成員「吃苦」！《暴君的廚師》李彩玟、ADP Tarzzan、DAY6度云和Car, the garden有望出演！

這個組合好新鮮！大家期待嗎？

今日（18）據韓媒 My Daily 報導，演員李彩玟、ALLDAY PROJECT Tarzzan、DAY6度云、歌手 Car, the garden 將出演羅暎錫PD的 Netflix 新綜藝。

據報導，節目名稱目前還沒有確定。雖然從出演組合與製作團隊，容易讓人聯想到男子版《Biong Biong地球娛樂室》，但是不同的概念，並非以旅行或遊戲為主，而是一檔讓成員們「吃苦」的綜藝節目。

李彩玟除了擔任《音樂銀行》主持人，以及去年出演《認識的哥哥》外，幾乎沒有其他綜藝經驗。出演《暴君的廚師》後人氣飆升的他，如今有望正式涉足綜藝領域！而 Tarzzan 也將在《Radio Star》之後，首次單獨挑戰綜藝。最近通過《我獨自生活》開始綜藝活動的度云，以及在《上班族們》中意外帶來歡笑的 Car, the garden，這四人將與羅 PD 擦出怎樣的火花，也成為眾人期待的焦點。



這組陣容公開後，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「組合好神奇」、「李彩玟！！！終於可以在綜藝裡看到了」、「吃苦的綜藝，肯定很有趣」、「真是新鮮的組合」、「Tarzzan 是最神奇的」、「很好奇李彩玟模特身材辛苦的樣子」、「暈 有度云」、「我喜歡在綜藝中看到新面孔」、「組合好特別啊！四個人感覺都不一樣」、「好像不怎麼吸引人」、「 Car, the garden ...？」、「感覺會很有趣呀！爲什麼這麼潑冷水」等等。

