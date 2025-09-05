2025韓國旅遊嘉年華 邀請您逃離日常 週末玩轉韓國！ 韓國人氣組合INFINITE主唱金聖圭、人氣KOL等表演單位將帶來精彩演出

韓國文化體育觀光部及韓國觀光公社將於2025年9月13及14日假apm中庭舉辦「2025韓國旅遊嘉年華」，活動期間舞台上預備了多場精彩的舞台表演，台下則設各式攤位活動，全方位介紹韓國流行文化、自然景觀、節日慶典、最新美妝及特色美食情報等，讓大眾更全面地了解韓國旅遊的魅力。今年嘉年華更邀請到INFINITE隊長兼主唱金聖圭親臨出席開幕禮，現場獻唱及與香港粉絲近距離互動，並分享更多韓國旅遊的樂趣所在！





除了重量級開幕禮嘉賓，今年我們更邀得本地人氣YouTuber、KOL、本地舞團及來自韓國的音樂劇團隊為大家帶來豐富舞台節目！不要錯過逾百萬訂閱人數的”點Cook Guide”馬田即席示範製作韓式甜點、韓國美妝達人攜手人氣KOL Emily Lau帶來的彩妝示範、多次獲獎的本地舞團SNDHK的K-POP舞蹈表演，以及首次在香港上演的韓國人氣音樂劇《Inside Me》。韓國觀光公社同場亦將舉辦旅遊講座，邀請了演員兼越野跑手Hidy余曉彤介紹以運動尤其是跑步遊覽韓國的魅力。活動豐富，邀請大家一同週末留港，一站式玩盡韓流文化！

台下活動同樣值得期待！是次嘉年華設有「玩樂體驗」、「韓式彩妝」、「特色美食」及「地域觀光」四大主題區域，從不同角度帶來韓國最新玩法；同場亦安排多元化的體驗活動，包括韓服試穿、個人色彩診斷、紀念品DIY、韓國雪糕試食等。除了發掘韓國不同風貌之外，大家更可參加幸運大抽獎，有機會贏取香港韓國來回機票乙張。

活動資訊

活動名稱： 2025韓國旅遊嘉年華

日期及時間： 9月13日下午12時至9時（開幕典禮：下午2時至3時半）

9月14日下午12時至9時

地點： 觀塘apm中庭 (觀塘觀塘道418號)

更多活動資訊請留意韓國觀光公社 香港支社Facebook（@ KoreaPlazaHK）及Instagram（@korea_plaza_ktohk）。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

