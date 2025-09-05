金鍾國今天結婚了！婚禮只邀請家人和熟人以非公開形式舉行，由至親劉在錫擔任主持人！

金鍾國今天結婚了！恭喜恭喜！

金鍾國將在今天（5日）下午在首爾某處舉行非公開婚禮，婚禮只邀請家人和熟人參加以非公開形式舉行，主持人由通過《X-Man》、《家族誕生》、《Running Man》結緣多年的至親劉在錫擔任。

據悉，只有極少數的人收到婚禮邀請函，據演藝界相關人士透露，金鍾國還對熟人下達「什麼話都不要說」的緘口令，連池錫辰也表示「不能說」，徹底遵守祕密主義。新娘是非藝人，年齡和職業等個人訊息都沒有公開，金鍾國最近在節目中表示：「不是演藝圈的人，大家絕對不認識，也沒有在節目中公開妻子的計劃。」



金鍾國今年4月在首爾江南區購置新房後，「這房子將成爲新婚房，正在準備結婚。」上月18日在自己的粉絲俱樂部上傳親筆信，傳達結婚消息，他說：「其實我一直知道，總有一天要寫下這樣的文字，但真正動筆的這一刻，心情比想像中更加緊張與激動。我要結婚了！其實之前也多少有透露過一點點跡象，但可能還是會讓很多人覺得突然。今年是我出道30週年，沒有製作專輯，而是先完成了『我的另一半』。但還是希望大家祝福我，支持我，我會成為一個更加努力、更加用心生活的金鍾國。」



之後金鍾國也在上個月31日播出的《Running Man》中正式宣佈結婚，獲得成員們的祝福。

