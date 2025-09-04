《許願吧，精靈》10月3日Netflix爆笑開播！金宇彬×秀智「精靈遇上病嬌女王」，白菜田裡也能談戀愛？

韓劇界又來搞事情了！Netflix新劇 《許願吧，精靈》 於9月4日公開了最新角色海報和劇照，主演正是大家熟悉的金宇彬和秀智。 這次兩人不是撒糖，也不是狗血，而是要上演一場——精靈和人類的腦力（兼嘴炮）對決！

金宇彬：這位精靈有點壞

海報中，金宇彬飾演的燈神「精靈伊布利斯」被金光環繞，笑容意味深長，像是隨時要說出「壞壞的話」。 旁邊的標語寫著：「人類最終都會墮落。 」 ——咦，這精靈有點悲觀啊，難不成他是哲學系畢業的？



秀智：比魔鬼還狠的女主

偏偏她的新主人是秀智飾演的「高冷病嬌」嘉瑩。 別看她對著鏡頭笑得甜，配上那句「這世上壞的只有我一個」就知道——這不是單純的微笑，而是讓人脊背發涼的「黑化女主」。 兩人見面第一回合就火花四濺：精靈想用許願套牢她，結果被女主人一句「滾開，去理髮店吧」當場打發。 誰比誰更狠，一目了然。



更爆笑的是劇照。 精靈並沒有在杜拜沙漠裡霸氣登場，而是莫名其妙被召喚到了——韓國白菜田！在綠油油的白菜地裡，金宇彬身高一米八八的身影實在過於突兀，彷彿下一秒就能給白菜們開個簽售會。而秀智則殺到杜拜街頭，穿得花枝招展，完全無視路人的注視，一副「老娘天下第一酷」的樣子，瞬間把角色的「無情」人設立住。觀眾不禁好奇：這對冤家會不會從「互相嫌棄」一路進化到「你儂我儂」？ 難不成最後真要走向浪漫？



《許願吧，精靈》是一部奇幻浪漫喜劇，講述壞脾氣的精靈和更壞的「人類主人」之間，圍繞願望展開的一場危險又曖昧的遊戲。 究竟是精靈先被收服，還是人類先繳械投降？ 答案將在10月3日揭曉。

