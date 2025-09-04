《许愿吧，精灵》10月3日Netflix爆笑开播！金宇彬×秀智「精灵遇上病娇女王」，白菜田里也能谈恋爱？

韩剧界又来搞事情了！Netflix新剧 《许愿吧，精灵》 於9月4日公开了最新角色海报和剧照，主演正是大家熟悉的金宇彬和秀智。 这次两人不是撒糖，也不是狗血，而是要上演一场——精灵和人类的脑力（兼嘴炮）对决！

金宇彬：这位精灵有点坏

海报中，金宇彬饰演的灯神「精灵伊布利斯」被金光环绕，笑容意味深长，像是随时要说出「坏坏的话」。 旁边的标语写著：「人类最终都会堕落。 」 ——咦，这精灵有点悲观啊，难不成他是哲学系毕业的？



秀智：比魔鬼还狠的女主

偏偏她的新主人是秀智饰演的「高冷病娇」嘉莹。 别看她对著镜头笑得甜，配上那句「这世上坏的只有我一个」就知道——这不是单纯的微笑，而是让人脊背发凉的「黑化女主」。 两人见面第一回合就火花四溅：精灵想用许愿套牢她，结果被女主人一句「滚开，去理发店吧」当场打发。 谁比谁更狠，一目了然。



更爆笑的是剧照。 精灵并没有在杜拜沙漠里霸气登场，而是莫名其妙被召唤到了——韩国白菜田！在绿油油的白菜地里，金宇彬身高一米八八的身影实在过於突兀，彷佛下一秒就能给白菜们开个签售会。而秀智则杀到杜拜街头，穿得花枝招展，完全无视路人的注视，一副「老娘天下第一酷」的样子，瞬间把角色的「无情」人设立住。观众不禁好奇：这对冤家会不会从「互相嫌弃」一路进化到「你侬我侬」？ 难不成最后真要走向浪漫？



《许愿吧，精灵》是一部奇幻浪漫喜剧，讲述坏脾气的精灵和更坏的「人类主人」之间，围绕愿望展开的一场危险又暧昧的游戏。 究竟是精灵先被收服，还是人类先缴械投降？ 答案将在10月3日揭晓。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻