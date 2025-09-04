差點同台卻泡湯？在亨爆《Biong Biong 地球娛樂室》李恩智：妳身價太貴啦！

因綜藝節目 《Biong Biong 地球娛樂室》 而知名度大開的搞笑藝人李恩智，近日登上 YouTube 節目《妖精在亨》，一開口就笑料滿滿，不僅聊到差點和主持人鄭宰亨合作卻破局的「烏龍秘辛」，還大方分享了自己剛出道時的血汗經歷。

節目一開場，李恩智就忍不住感嘆：「哇，太神奇了！」還貼心帶了紅酒當見面禮。 鄭在亨則突然拋出驚人消息：「其實我們差點一起工作過。」讓李恩智瞬間睜大眼。 沒想到他話鋒一轉：「但聽說你太貴了！」一句話把氣氛炒熱。

李恩智連忙否認，直呼「冤枉啊~」，鄭在亨才補充說其實是電視節目上的合作機會。 李恩智回想後笑說：「啊，我大概知道了！應該是行程問題，不是製作費啦。 不過...... 後來也沒再聯絡就是了。」結果被鄭在亨補刀：「你臉超紅的~」李恩智哭笑不得：「我平時很少慌的，但這節目真的讓我措手不及啊！」



除了爆料合作烏龍，李恩智還聊起了 出道初期的「血汗價」。 她透露，當年在《喜劇大聯盟》演出時，「一次出演費才幾十萬（韓幣，約2000+新臺幣），而且要是被剪掉，連影子都看不到！」辛酸指數爆表。

不過，李恩智並沒有因此放棄，而是抱持「這裡就是我的職場」的心態咬牙堅持。 甚至還準備了 Plan B：「我想說萬一不行，就拿到皮拉提斯（普拉提）證照去當教練。」結果因為心態輕鬆，反而迎來了更多好機會。



李恩智也分享自己對喜劇的感悟：「喜劇是『合』的藝術，以前總想著『要贏、要搞笑』，反而運氣不好。 後來放下執著，好運就來了！」（果然人生和搞笑一樣，太用力會翻車啊~）

