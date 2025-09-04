粉絲嚇壞「是不是太瘦了？」　朴敏英急發文安撫：其實是因為這個原因，別擔心啦！

演員朴敏英近日因在公開場合以偏瘦的身形亮相，引發外界對其健康狀況的疑慮。 不過，她隨即透過社群平台親自澄清，強調一切安好，請粉絲們不要擔心。

日前，朴敏英透過SNS發文解釋，自己目前正在拍攝新劇《SIREN》，為了符合角色需求而進行健康的減重。 加上近期行程繁忙，導致體重比預期下降得更多。 她安撫粉絲表示：「大家很擔心我，但我很健康，請不要擔心。 我每天都有好好吃三餐。」她同時公開了近況照，並請粉絲們耐心等待她的新作品，包括電視劇《行騙天下 KR》、《SIREN》，以及綜藝節目。

這場爭議源自於她在9月1日出席 TV朝鮮新劇《行騙天下KR》製作發佈會時，以「紙片人」身型現身，引發粉絲熱議，甚至一度出現「身體出現狀況」的傳聞。 對此朴敏英選擇親自出面闢謠，展現了對粉絲的貼心。



此外，即將開播的《行騙天下 KR》是一部「詐欺喜劇」，講述三名擁有各種才能的騙子，聯手向當代惡人復仇的故事。 朴敏英飾演「騙子團隊」的天才領袖「尹伊朗」，人設既有頂尖的縝密頭腦，也帶有古怪又難以預測的魅力。



其實朴敏英為角色減重並非首次。 她在 tvN 劇集《和我老公結婚吧》中，為了詮釋罹癌角色姜智媛，體重曾一度降到僅 37kg。 當時她透露：「我幾乎不吃正餐，拍攝時靠運動飲料支撐。 幸好製作組體貼，優先完成了相關戲份。」之後她也在短短兩週內努力恢復體重，並強調自己並不建議大眾嘗試如此極端的方式。

