從小就熟門熟路，宋仲基聊大田名店，他是不是隱藏版VIP？粉絲笑翻：你買奶酥菠蘿包可以不排隊嗎？

「大田的兒子」宋仲基，最近公開自己和大田名店──聖心堂糕點店的深厚淵源，引發粉絲熱烈討論。

前不久宋仲基作客了劉演錫的YouTube頻道《週末演錫劇》，和千玗嬉一起聊天。 結果聊著聊著竟聊到「聖心堂」，瞬間讓觀眾眼睛一亮。

宋仲基大方透露：「聖心堂的社長從我小時候就很熟，我媽媽跟她是超級閨蜜，我們兄弟和社長的小孩也都認識。」一句話立刻讓粉絲感嘆「這才是真正的大田人脈！」原來在聖心堂還沒火遍全韓之前，宋仲基早就是老主顧。宋仲基還分享小插曲：「社長還曾經特別送聖心堂的麵包到我的拍攝現場，真的很感謝。」粉絲笑說：「如果現場有奶酥保羅包，應該會變成大型殺青派對吧！」



除了麵包，宋仲基也沒忘記另一個大田代表──韓華鷹棒球隊。 他笑著說：「最近真的很開心。」原來是球隊成績回升，讓他這個忠實球迷樂翻天。至於最愛的聖心堂招牌麵包？ 宋仲基不假思索回答：「我喜歡經典的奶酥菠蘿包，本來就很愛菠蘿包。」瞬間引發粉絲留言「這口味太樸實太接地氣了！」



從聖心堂的麵包情緣，到對韓華鷹的熱愛，宋仲基不愧是名副其實的「大田之子」。 粉絲笑說：「這個男人，不只顏值和演技，連家鄉情懷都這麼真誠！」

