李彩玟戲外也是暖男！與女友柳茶憐公開戀愛一年，《暴君的廚師》殺青宴戴情侶戒低調放閃

演員李彩玟憑藉熱播劇《暴君的廚師》日益受到矚目，與潤娥的甜蜜戲份讓人每周都在敲碗更新！其實李彩玟在戲外有穩定的正牌女友柳茶憐（柳多仁），不久前出席殺青宴時還戴了情侶對戒，作為新人演員卻敢於坦誠公開戀情，讓人很有好感。

李彩玟是今年25歲的新人演員，因臨時接棒出演《暴君的廚師》男主角，展現出超越預期的紮實演技與出眾外貌，以及和女主角潤娥甜蜜有趣的化學反應，在觀眾中收穫一致好評。



8月12日李彩玟出席劇組殺青宴時，與飾演幼年燕熙君的小演員合照，左手食指戴著一枚銀色戒指。 而這款戒指與柳茶憐今年6月底在IG上公開的款式相同，甜蜜愛情不言而喻。





李彩玟和柳茶憐因在tvN電視劇《浪漫速成班》中合作而結緣，並於去年3月大方認愛。當時有網友拍到兩人在街頭約會，李彩玟貼心地幫女方拿包包和外套、展現親密互動，兩人IG帳號也分享了穿著與影片中相同服裝的照片。 引發熱議後，兩人隨即承認戀情，正式開始公開交往。



李彩玟2000年出生，2021年透過tvN劇集《High Class》出道，並以《浪漫速成班》《今生也請多指教》逐漸打開知名度；柳茶憐與李彩玟同歲，2020年通過《重回18歲》出道，後續出演《浪漫速成班》《金字塔遊戲》，被譽為新生代明星。



兩位新人演員雖出道時間不長，卻大方承認戀情，還一同出席《浪漫速成班》的聚會，坦率真誠的姿態收穫不少支持與祝福。有趣的是，早在公開戀情之前，李彩玟就為柳茶憐的《金字塔遊戲》拍攝現場送上咖啡車，並且在柳茶憐的所有IG貼文中都點讚，唯獨沒有對她的比基尼照片按讚XD





網友紛紛對李彩玟和柳茶憐表達好感，如「同齡人的戀愛，真的很甜很可愛」「兩個人都好高、像模特一樣，很般配」、「又帥又高又會演戲的男演員，好像是第一次見到」、「多麼健康啊！跟那些關注脫衣女主播、背地裡搞小動作的人相比，好上百倍千倍」、「公開戀愛真的很帥氣」、「 長期穩定的戀愛讓人很有好感，祝福他們」等。

此外，李彩玟近期結束了與金秀賢所屬社的合約，並簽入邊佑錫所屬的VARO娛樂公司，為演藝事業展開全新階段。

