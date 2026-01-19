劉在錫獲得SBS臉蛋獎的有趣後記：《只要有空》預製銅像《Running Man》請客咖啡車慰勞工作人員

「國民MC」主持人劉在錫在演藝大賞拿下了「SBS臉蛋獎」，等於是成為了SBS電視台的門面擔當！未來一整年他就是活招牌了，得獎後也延伸了不少有趣的話題。

成為門面的劉在錫，為辛苦的工作人員送上咖啡車

在昨天播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》裡，劉在錫為了迎接新年，給《RM》製作組贈送了咖啡車。池錫辰問：「是你做的嗎？」劉在錫回答：「不是啊？是 SBS 的門面做的。」池錫辰接著說：「SBS 的醜門面請客了。」其他成員也跟著起鬨，開始調侃劉在錫。



宋智孝也到場後，眾人一邊從咖啡車領咖啡喝，池錫辰、HAHA、梁世燦則表示，以「Running大學」新生概念登場的只有他們三個，並批評了金鍾國與宋智孝的穿著。對此，劉在錫說：「你們是沒體驗過大學生活才不知道。」HAHA回嘴：「你是大學生總務嗎？」劉在錫說：「沒錯啊，我是自習室總務。」說完還搶走了HAHA的咖啡。

劉在錫接著說：「我是要給辛苦的工作人員喝的。你不要喝，你回家吧。」HAHA則委屈地說：「我為什麼要回家？我可是拿了特別獎耶。」引發現場一片笑聲。



柳演錫許願給劉在錫製作黃金半身像！

另外，在劉在錫、柳演錫主持的另一檔 SBS 熱門綜藝《只要有空，》中，聊天過程時，劉在錫得意的表示：「我拿到了SBS臉蛋獎，這一年不管SBS怎麼想，我都要以門面的身分活動。」



權相佑：「真的是把劉在錫的世界官方化了。」柳演錫：「那我們自己幫他做一個半身像吧！高級一點！用銅做，哪個部位常摸就會有痕跡，哥口才好...」文彩元跟著補充說：「大家都會去摸嘴巴吧。」到時候嘴巴應該就很會掉漆了吧，為了許願有個好口才～。XD



▼《只要有空， 4》第4集│劉在錫挑戰遊戲逢玩必輸 權相佑爆發：「主持人才是問題！」│Viu韓綜線上看，每週三深夜更新



