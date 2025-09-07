从小就熟门熟路，宋仲基聊大田名店，他是不是隐藏版VIP？粉丝笑翻：你买奶酥菠萝包可以不排队吗？

「大田的儿子」宋仲基，最近公开自己和大田名店――圣心堂糕点店的深厚渊源，引发粉丝热烈讨论。

前不久宋仲基作客了刘演锡的YouTube频道《周末演锡剧》，和千玗嬉一起聊天。 结果聊著聊著竟聊到「圣心堂」，瞬间让观众眼睛一亮。

宋仲基大方透露：「圣心堂的社长从我小时候就很熟，我妈妈跟她是超级闺蜜，我们兄弟和社长的小孩也都认识。」一句话立刻让粉丝感叹「这才是真正的大田人脉！」原来在圣心堂还没火遍全韩之前，宋仲基早就是老主顾。宋仲基还分享小插曲：「社长还曾经特别送圣心堂的面包到我的拍摄现场，真的很感谢。」粉丝笑说：「如果现场有奶酥保罗包，应该会变成大型杀青派对吧！」



除了面包，宋仲基也没忘记另一个大田代表――韩华鹰棒球队。 他笑著说：「最近真的很开心。」原来是球队成绩回升，让他这个忠实球迷乐翻天。至於最爱的圣心堂招牌面包？ 宋仲基不假思索回答：「我喜欢经典的奶酥菠萝包，本来就很爱菠萝包。」瞬间引发粉丝留言「这口味太朴实太接地气了！」



从圣心堂的面包情缘，到对韩华鹰的热爱，宋仲基不愧是名副其实的「大田之子」。 粉丝笑说：「这个男人，不只颜值和演技，连家乡情怀都这么真诚！」

