趙寅成、朴正民、朴海俊合體錄製《只要有空，4》！為宣傳電影《人工情報》與劉在錫再度重逢引關注

還記得上一次在綜藝裡看到趙寅成、朴正民或朴海俊是什麼時候嗎？這次三人合體登上人氣綜藝《只要有空，4》，消息一出立刻引發關注！

今日（13日）據韓媒報導，趙寅成、朴正民、朴海俊近日參與綜藝《只要有空，4》的錄製，節目預計將於2月中旬播出。



此次出演，預計是為了宣傳電影《人工情報》（HUMINT）。該片以俄羅斯海參威為背景，描寫在邊境展開犯罪調查的南北韓秘密特工之間所發生的激烈衝突。電影延續柳承完導演一貫擅長的硬派風格與緊湊節奏，確定於2月11日在韓國正式上映。



另外，去年4月與車太鉉共同成立經紀公司的趙寅成，曾於2023年出演劉在錫主持的網路綜藝《藉口GO》；而朴正民與朴海俊也分別在去年出演過《劉QUIZ ON THE BLOCK》。三人此次與劉在錫重逢，讓觀眾格外期待。

值得一提的是，朴正民去年11月在《第46屆青龍電影獎》上，與華莎合作帶來〈Good Goodbye〉祝賀舞台，兩人對視瞬間火花十足，滿滿CP感引發熱烈討論。此次出演綜藝，是否會揭露當時舞台的幕後故事，也備受關注。



由劉在錫、柳演錫主持的 SBS 人氣綜藝《只要有空，》主打蒐集民眾的「短暫空閒時光」，主持人與嘉賓親自走訪申請者所在地，與民眾面對面聊天、分享日常生活趣事，並透過各種小遊戲送出豐富又實用的禮品。節目自第一季開播以來便深受觀眾喜愛。《只要有空，4》將於每週三深夜在 Viu 上線，香港觀眾亦可透過 Viu 收看。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞