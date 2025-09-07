ZEROBASEONE成韓彬模仿「減速帶呻吟聲」惹爭議！本人親自道歉，相關片段已刪除

男團ZEROBASEONE成員成韓彬和Seok Matthew近日做客網路綜藝《吃飯吧》，成韓彬再現了平時乘車經過減速丘時發出的怪聲，本意是搞笑，卻意外在韓網引起激烈討論。

聊天過程中，Matthew表示：「韓彬哥一直都是很乾淨整潔的形象，但我們每次開車經過減速帶時，他都會發出奇怪的聲音。」成漢彬追問「什麼聲音？」時，Matthew笑著說「你還裝不知道」。

隨後成韓彬解釋：「車子快速壓過減速帶的時候，屁股不是會痛嗎？ 那時候我們之間就會用一個搞笑的梗，我會發出『嗯啊』的聲音。」說完，他還模仿女性聲音，發出帶有呻吟意味的「嗯啊」。



MC和Matthew被成韓彬逗笑，要他再做一次，成韓彬不好意思地拒絕幾次後表示：「既然都來這個節目了，那我就多做一次吧。」隨即用類似女性的高音聲線說出「Yummy（好吃）」，並笑稱：「我已經放開了。」



성한빈 운전하면서 방지턱 넘을때마다

으읏..! 야미 웨잇웨잇웨잇 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

이러는게 제베원 밈이라는데 존나 웃기닿ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mjgfehcYwM — 쪼렙 (@zzolevtwt) September 6, 2025

影片曝光後在網路上迅速擴散，引發兩極反應。 部份網友批評：「這有什麼好笑的」「讓人不舒服」「是在性化女性嗎？ 這能播嗎？」「模仿成人片就是ZB1在玩的梗嗎？」「竟然把這種東西當梗，太震驚了」「好噁心，太輕率了」。 但也有另一派網友表示：「只是為了搞笑，解讀太過了」「成韓彬平時就經常夾著嗓子撒嬌，而且這話題不是他主動提出的」「說『Yummy』只是為了配合吃飯這一節目主題」「覺得更親切了」「不要什麼事都挑毛病」。 目前相關片段已被刪除。

隨著爭議擴大，成漢彬透過粉絲交流平臺Bubble發文道歉，表示：「哎呀... 我在節目裡真的太過了。 完全沒有其他意思，只是太想要做出綜藝表現吧。 如果有ZEROSE（粉絲名）因此感到不快，我真心向大家道歉，對不起。 好好練習說話技巧吧，成韓彬。」



另一方面，成韓彬所屬的ZEROBASEONE近日發行首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》，目前正以主打歌《ICONIK》積極展開活動。

