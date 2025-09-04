粉丝吓坏「是不是太瘦了？」　朴敏英急发文安抚：其实是因为这个原因，别担心啦！

演员朴敏英近日因在公开场合以偏瘦的身形亮相，引发外界对其健康状况的疑虑。 不过，她随即透过社群平台亲自澄清，强调一切安好，请粉丝们不要担心。

日前，朴敏英透过SNS发文解释，自己目前正在拍摄新剧《SIREN》，为了符合角色需求而进行健康的减重。 加上近期行程繁忙，导致体重比预期下降得更多。 她安抚粉丝表示：「大家很担心我，但我很健康，请不要担心。 我每天都有好好吃三餐。」她同时公开了近况照，并请粉丝们耐心等待她的新作品，包括电视剧《行骗天下 KR》、《SIREN》，以及综艺节目。

这场争议源自於她在9月1日出席 TV朝鲜新剧《行骗天下KR》制作发布会时，以「纸片人」身型现身，引发粉丝热议，甚至一度出现「身体出现状况」的传闻。 对此朴敏英选择亲自出面辟谣，展现了对粉丝的贴心。



此外，即将开播的《行骗天下 KR》是一部「诈欺喜剧」，讲述三名拥有各种才能的骗子，联手向当代恶人复仇的故事。 朴敏英饰演「骗子团队」的天才领袖「尹伊朗」，人设既有顶尖的缜密头脑，也带有古怪又难以预测的魅力。



其实朴敏英为角色减重并非首次。 她在 tvN 剧集《和我老公结婚吧》中，为了诠释罹癌角色姜智媛，体重曾一度降到仅 37kg。 当时她透露：「我几乎不吃正餐，拍摄时靠运动饮料支撑。 幸好制作组体贴，优先完成了相关戏份。」之后她也在短短两周内努力恢复体重，并强调自己并不建议大众尝试如此极端的方式。

