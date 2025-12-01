李順載逝世，《High Kick》「膝下子孫」鄭埻夏、申智、丁一宇、徐敏靜、朴敏英悲傷悼念

現役最高齡演員、韓國演藝圈大家長李順載11月25日逝世，他主演的代表作之一，情境長情喜劇《不可阻擋的High Kick！》，和他共事、扮演他膝下子孫或子孫另一半的演員們，紛紛悼念。

*扮演他妻子的「老搭檔」羅文姬悼念內容可見：

‎〈「國民爺爺」李順載逝世享壽91歲，《High Kick》老搭檔羅文姬沉痛追憶：「說好還要一起演戲...」〉

扮演他兒子「李俊河」的鄭埻夏（鄭俊河），於YouTube頻道上傳一張黑白的劇中截圖發文，表示為哀悼「老師」，頻道停更一日。「今天要告訴大家一個令人惋惜的消息。聽聞李順載老師去世的消息，我深感悲痛。透過和老師一起呼吸的珍貴緣分所見到的，是老師在片場一直熱情地對待我，真心疼愛後輩的模樣，記憶猶新。要送走一生為韓國話劇和電視界獻身的巨大星星，感到非常遺憾且心情沉重。衷心祝願李順載老師安息。祝您安眠。」李順載出殯當日，鄭埻夏亦現身送行。



以本名演出，扮演李順載二兒子「李民永」（崔民永 飾）前妻的高耀太成員申智，就算劇中離婚、就算下戲，她仍喊李順載「爸爸」。她上傳《High Kick》十週年時，和李順載一同上節目《Radio Star》的畫面，她說：「擔心我會不會受傷心裡不舒服，在我們相處的每一個瞬間，您總是那麼愛護我、那麼照顧我，這份溫暖而感恩的心情，我終身不會忘記。祝您安息，再次感謝您，爸爸。」



飾演鄭埻夏的二兒子、李順載二孫的丁一宇，發布兩不同時期和李順載的合照，顯見多年來還有聯絡，但似乎遺憾沒能更密切相處。他寫下：「作為一名演員邁出第一步的那個瞬間，能夠和老師您一起度過，我由衷感到光榮。我會將您教導的話語和那份心意銘記在心，未來的道路上也會不斷覆思索、不斷精進。沒能來得及拜訪，時光就這樣流逝，我感到非常抱歉。深深感謝您這段時間給予的所有恩惠。祈禱您平靜安息。我愛您，爺爺。」



《High Kick》是丁一宇出道作，也是讓丁一宇嶄露頭角的重要作品，讓他拿下《MBC演藝大賞》男子新人獎。他和鄭埻夏都參與了李順載告別式與出殯，媒體拍攝的照片可見丁一宇淚流不止。



同樣本名演出，扮演李順載二兒子李民永女友的徐敏貞（又譯徐敏靜），找出了許多和李順載同框的照片說：「2006年的《High Kick》中，能和李順載老師演出同一部作品，這是多麼值得驕傲的事情。能在同一個畫面裡演戲，對我來說簡直就像做夢。」

「即便現在平凡度日，每次在電視上見到老師時，對您總是對每位資淺的後輩給予照顧、鼓勵，還有總是溫暖迎人的仁慈微笑歷歷在目。我也總是向女兒炫耀、提起您，但現在再也無法再見，感到非常傷心。在您漫長的演技生涯中，應該見過了無數的人，但您珍惜並記得任何小小的緣分，總熱情的歡迎我們。尊敬且會長久記得老師溫暖的模樣，非常感謝您。」



飾演李順載長孫「李民豪」（金彗星 飾）女友「姜友美」的朴敏英，限時動態發了黑色絲帶寫：「從我的出道作《High Kick》開始，到後來每次在電視台相遇時，總是會緊緊擁抱我，並教導我許多事情的李順載老師，我會永遠記得您，謝謝您。」



《不可阻擋的High Kick！》首播時創造高收視率，是許多韓國民眾心中經典且愛回味的情境喜劇，李順載的殞落，也代表著劇中的靈魂人物、一家之主「爺爺」的消逝，使喜愛這部劇的觀眾更加不捨得。



