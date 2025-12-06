被全網催增肥！39歲朴敏英近況曝「臉肉回來了」，粉絲狂喜

女星朴敏英最近在日本神戶度假時公開了一系列溫泉自拍與冬季造型照，展現健康又自然的狀態，讓粉絲超開心。

朴敏英於日前通過個人SNS分享：「今天在神戶玩得超開心！我們親愛的小豆豆們（粉絲們）明年見~」並附上多張日本旅行美照。 第一張照片中她泡完溫泉後頭上纏著毛巾，在酒店浴室穿著浴袍自拍，幾乎素顏的自然妝容搭配燦爛笑容，整體散發出健康感。



她還公開了冬季白色造型照，穿著露肩針織上衣搭配毛毛細節裙，優雅又溫暖。 雖然依舊維持纖細身材，但臉部線條與手臂肌膚都更飽滿自然，比過去極端節食時的骨感模樣看起來更健康。 粉絲紛紛留言：「狀態看起來很好」、「現在的妳最美」、「有肉感氣質更高級了！」、「終於長肉了」等。

現年39歲的朴敏英身高164cm、體重47公斤。 之前為詮釋《和我老公結婚吧》中因病暴瘦的角色曾進行過極端節食，體重一度掉到37公斤，「紙片人」形象引發粉絲擔憂。 如今她穩定維持健康身材，粉絲也安心不少。



此外，朴敏英目前也活躍於 tvN 生活美妝節目《Perfect Glow》，與羅美蘭一同在紐約曼哈頓經營韓式美妝店「DANJANG」，將K-Beauty推向國際，表現受到觀眾肯定。

