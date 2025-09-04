《黑白大廚2》抱著白種元的風險勇敢前行！Netflix總監正面回應：「如何評價就交由觀眾來判斷了」

官方近期舉行了「Netflix 綜藝節2025」活動，平台的超人氣項目《黑白大廚：料理階級戰爭2》決定與白種元一同前進，也進一步說明了他們做這個決定的顧慮。

2日下午，首爾市鍾路區JW萬豪酒店舉辦了「Netflix 綜藝節2025」。現場包括 Netflix 總監劉基煥，以及黃瑟祐PD、張浩基PD、金學慜PD、金宰元PD、鄭鍾然PD、李素敏PD、金魯恩PD 等多位製作人出席（名字皆為音譯），分享了各種Netflix代表性綜藝節目的相關內容。

其中，特別是去年備受歡迎的《黑白大廚2》介紹環節，更是吸引了現場所有目光。



《黑白大廚：料理階級戰爭》將以第二季更強勢回歸。這檔節目描述被稱為「黑湯匙」的民間高手廚師，向被視為韓國頂級「白湯匙」明星廚師發起挑戰，展開100名廚師之間的階級戰爭。它曾創下 Netflix 韓國綜藝首次連續三週登上 Netflix 全球非英語節目 TOP 10 第一名的輝煌紀錄。節目中廚師們的店也都因此大排長龍，一位難求，成為各大節目爭相邀約的螢幕寵兒。



然而，儘管節目大獲成功，擔任評審的白種元卻捲入爭議。身兼料理研究家與企業家的他，所經營的 The Born Korea 公司，因涉嫌違反《食品衛生法》、《食品標示廣告法》、《關稅法》、《農地法》、《畜產品衛生管理法》等多項法規而被調查。由於白種元的風波，The Born Korea 的加盟店主也受到波及。



這使得白種元過去在節目中累積的正面形象大幅受損。他在5月6日發表道歉聲明，表示「除了目前正在拍攝的節目外，將中斷所有演藝活動」，並稱「今後將不再以藝人身份，而是以企業家白種元的身分，專注於 The Born Korea 的成長」。

然而《黑白大廚2》仍決定繼續與白種元合作。當天劉基煥總監表示：「考慮到作品相關的人員數量龐大，影響範圍極廣，包括參賽的100名廚師和近400名工作人員，因此最終決定如期播出。至於如何評價就交由觀眾來判斷了。」



對此，網友們對於在爭議後仍強行拍攝、並讓白種元出鏡的決定發出質疑，認為不應拿其他工作人員當作擋箭牌。也有人認為應將爭議與節目本身分開看待。如今觀眾的反應兩極，最終《黑白大廚2》將走向何種結局，備受矚目。第二季也預計在今年的12月上線。

