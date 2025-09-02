一年後重返小螢幕！朴敏英「極瘦禮服照」掀熱議，「骨感身材」健康成焦點

朴敏英繼《和我的老公結婚吧》大獲成功後，相隔約一年回歸電視劇。 然而她近日以過於消瘦的身形現身公開場合，再度引起粉絲擔憂。

9月1日朴敏英出席在首爾上岩洞史丹福飯店舉辦的 TV朝鮮新週末迷你劇《行騙天下KR》製作發表會。 當天她身穿裸色修身禮服亮相，纖細無贅肉的身材瞬間吸引了全場目光。

朴敏英以優雅的禮服展現女神般的氣質，臉蛋小巧、五官立體，宛如畫報般耀眼。 但她過於消瘦的體態卻在網路上引發熱議。 從纖細無肉感的手臂、細長的手指，到明顯的鎖骨與肋骨線條，都讓網友看了忍不住表達擔憂。



不少留言寫道：「太瘦了，看得心疼」、「雖然衣服很合身，但真的太沒肉了」、「姊姊要多吃一點」、「以為胖了一點，結果還是這麼瘦」、「很漂亮，但骨感到讓人擔心」等。



朴敏英在去年主演tvN熱門劇《和我的老公結婚吧》時，為了詮釋癌症患者的角色，曾減重至僅剩 37kg，引發外界震驚。 當時她以嚴格的飲食與體重控制完成角色塑造，後來以相對健康的狀態回歸，令粉絲鬆了一口氣。 如今她再次以「紙片人」般的身形亮相，健康狀況再度成為關注焦點。



朴敏英主演的新劇《行騙天下KR》講述三名身懷絕技的詐騙高手，向時代的「惡人」們展開復仇的喜劇式劫盜故事。 該劇將於 9月6日正式與觀眾見面。



