《ACON 2025》i-dle舒華再度擔任大型演唱會MC！還有同為台灣囡仔的CRAVITY ALLEN馬蒔權

韓國知名頒獎典禮「AAA」（Asia Artist Award）為慶祝十週年，12月將盛大地在台灣高雄舉行，6日舉行典禮《AAA 2025》，7日舉行拼盤演唱會《ACON 2025》，在《AAA 2025》出席名單宣布完後，稍早宣布了《ACON 2025》MC（主持人）名單。

MC包括KiiiKiii成員SUI、i-dle成員舒華、CRAVITY成員ALLEN，以及演員李濬榮。KiiiKiii、CRAVITY和李濬榮原先就在《AAA 2025》出席名單，只有舒華是特地為了《ACON 2025》出動。



i-dle幾日前才釋出《ALL THE K-POP STAGE IN MACAU》活動花絮，舒華首次擔綱大型演唱會MC，還是單獨主持，花絮紀錄下了她在後台緊張、替自己打氣的模樣，隊友薇娟還指點她、陪她練習，MINNIE也給她信心。舒華雙聲帶韓語國語主持，雨琦亦稱讚。



舒華將在《AAA 2025》再度接下主持棒，招呼影片可見正是在《ALL THE K-POP STAGE》後台所錄。更重要的是，舒華是回台灣主持，別具意義。順帶一提，11月5日舒華還有一場自己主持的節目《鑑定師》舉行之演唱會，肯定會為她累積經驗。



除了舒華，台裔美籍CRAVITY ALLEN（馬蒔權）也是「台灣囡仔」，先前幾度隨隊來台演出，都會用中文和台灣粉絲打招呼。宣傳影片他和舒華一樣直接講中文，官方新聞稿也透露兩人典禮會用中文和觀眾交流，很可能都是雙聲帶主持。ALLEN過去也有《After School Club》主持經驗，《AAA 2025》倒是第一次主持大型演唱會，還是在台灣。



而KiiiKiii是今年3月才出道的新人女團，成員SUI 4月就當了一次《音樂中心》特別MC，上月底也當了《Music Bank》特別MC，《AAA 2025》會是她首度擔任大型演唱會MC。



李濬榮也是第一次，可以說幾乎沒有主持經驗，不過他前陣子才來台灣擔任客家電視台實境節目《細細山路私密達》‎班底，《ACON 2025》或許有機會聽他秀幾句學到的中文！



《ACON 2025》將在《AAA 2025》隔日12月7日於同場地高雄體育場舉行，接下來官方應會陸續公布演唱會表演名單。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞