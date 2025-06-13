《細細山路私密達》邀韓星金荷娜、南優鉉與李濬榮來台走入山林體驗客家文化！三人將展現隱藏才華

由客家電視推出的最新實境行腳節目《細細山路私密達》於6月12日舉辦發布會，本節目將由台灣道地客家人彭小刀領軍，帶領來自韓國的三金影后金荷娜、INFINITE主唱南優鉉以及《24小時健身俱樂部》中的都館長李濬榮，加上來台定居2年的韓國Youtuber肌肉山山，五人將一同前往山林體驗客家文化。

三位韓星也特別參與今日的發布會，擁有許多豐富戲劇作品的金荷娜，更表示自己曾因為2008年《On Air》來台取景拍攝，也曾為2012年的《紳士的品格》來訪台灣，至今已經十多年沒來過，所以一下飛機就吃到了工作人員貼心準備的珍珠奶茶以及牛肉麵，讓她感到相當幸福。





近期有許多電視劇作品陸續播出，如《弱美男英雄2》與《24小時健身俱樂部》以及《苦盡柑來遇見你》，李濬榮以完全不同的角色風格與觀眾們見面，今日也是他首度訪台，同樣也享用了台灣在地美食，表示相當滿足。INFINITE南優鉉則是對台灣相當熟悉，已多次來台開唱，是粉絲們的「南」朋友，不過這也是他首度挑戰海外旅行節目，期待蹦出新火花。





三人被問到接受這個節目邀約的原因？金荷娜表示自己原本就是熱愛旅遊的人，也對不同的文化有著濃厚興趣，對於自己一無所知的客家文化，也相當期待有機會能夠親身體驗。南優鉉雖然來台多次，但大部分都是因為舉辦演唱會，他表示除了與粉絲們在室內約會以外，也希望走到比較遠的山區，體驗不同風情。演員李濬榮則表示平時忙於拍戲，沒有太多時間旅遊，收到節目的邀約讓她心情有些複雜又緊張，但期待在台灣留下美好的回憶。





本次的節目將由道地客家人彭小刀帶領大家走上古道「樟之細路」，而特別也邀請了來台定居的韓國人Youtuber肌肉山山，可以在團隊中擔任翻譯的角色，讓三位韓星更容易深入體會。南優鉉則準備展現他的料理實力，在旅程中製作特色料理。金荷娜將發揮其觀察力以及親和力，了解客家文化並與當地民眾互動，而多才多藝的李濬榮，更令人期待他在旅途中展現繪畫長才，紀錄旅程的點點滴滴，他本人更表示期待能在山林美景中跳舞！







主辦單位更讓五位成員們每人說出一句簡單客語，相當逗趣。初次訪台的李濬榮也表示自己事先學了一些問候型的中文短句，「謝謝，對不起，我愛你」等等，可說是有備而來。平時每週運動量大的南優鉉，不擔心體力問題，倒是隊上唯一的女生金荷娜，為了這個節目到昨晚都還在認真運動培養體力，她還自曝到現在大腿還很痛！精彩陣容讓觀眾們都相當期待節目正式播出。



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