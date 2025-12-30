鄭雨盛上綜藝「狂撩」被罵翻！網轟：裝什麼浪漫男神？李英子慘當「工具人」

韓國影帝鄭雨盛近日爭議連環爆！繼去年11月被爆出與模特兒文佳庇有婚外兒子後，他火速於今年與另一名非公眾女性完成結婚登記，成為法律上的「有婦之夫」。 然而，就在如此敏感的時間點，他在最新一期MBC綜藝《全知干預視角》中與主持人李英子互動時，竟展現「深情對視」與近乎調情的玩笑，引發韓網怒火狂燒，直批他「現實感全無」、 「看得超不舒服」！

去年底，鄭雨盛坦承文佳庇的兒子是自己的親生骨肉，並承諾「會盡父親責任」，但後續文佳庇獨自承受網路惡評與合成照片攻擊，甚至關閉社群留言，鄭雨盛卻神隱未公開護航，已讓公眾對其責任感大打折扣。



更讓外界愕然的是他隨後竟與另一名女性低調完成婚姻登記，在仍是「新婚丈夫」與「婚外子父親」雙重身份下，登上綜藝展現「浪漫撩妹」形象。 節目中他對李英子眨眼笑談、語氣親暱，節目組還配上了「把你囚禁在（我的）魅力裡」的字幕，雖是綜藝效果，卻因與現實人設嚴重脫節，讓觀眾直言：「這真的不行！」



節目播出後，韓國論壇與社群瞬間湧入大量批評：「現實生活一團亂，還想在節目裡裝浪漫男神？」、「文佳庇獨自面對攻擊時，他在哪？ 現在卻開心玩綜藝？」、「李英子好無辜，根本是被利用來洗形象的吧！」網友更痛批，鄭雨盛從婚外子風波到閃婚，公關處理始終逃避核心問題，如今更企圖透過綜藝「重拾魅力」，完全低估觀眾的判斷力。



鄭雨盛過去以「浪漫代名詞」、「中年男性理想型」形象深植人心，但此次爭議顯示，當現實生活中的爭議未妥善處理，任何螢幕上的「魅力演出」都可能反噬形象。也有聲音指出，綜藝效果終究有界線，觀眾並非分不清現實與表演，在爭議未平之際，是否該更謹慎拿捏分寸，成了鄭雨盛必須面對的課題。

