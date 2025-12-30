《2025 MBC演藝大賞》得獎名單！劉在錫拿下第 21 座大賞、感性致詞喊話：要一路拿到第 30 座

「國民MC」劉在錫第 9 度登頂 MBC 演藝大賞！只有大神能超過大神，此外，新人教練金軟景也成為了本次典禮的最大黑馬，一個晚上狂掃 6 冠。

劉在錫成為了《2025 MBC演藝大賞》的大賞得主，發表了得獎感言：「真的不知道該怎麼表達感謝之意。剛剛還說（拿到大賞的）機率是 49%，現在想想是不是該說 51% 才對。感謝爸媽、岳父、岳母，也由衷感謝羅京恩（老婆名字）。一起參與《玩什麼好呢？》的 HAHA、朱宇宰也謝謝你們。今年一起合作到現在，雖然遺憾下車，但想對朴真珠、李美珠、李伊庚說一句辛苦了，也謝謝你們。」中間也特別提到了《玩什麼好呢？》許多工作人員的名字。



他接著說：「《玩什麼好呢》每一週的企劃都會改變，狀況總是難以預料。許多工作人員付出了努力，真心感謝大家，節目才能每週順利播出。也感謝一路珍惜《玩什麼好呢？》的觀眾朋友們。如果沒有你們，很多 MBC 綜藝節目能夠走到今天嗎？每次拿到這麼大的獎，都覺得光榮又感激，真想和每一位製作人員對上眼、親自打聲招呼。大家不都是某個家庭珍貴的兒子、女兒嗎？多虧了你們，我才能站上這個舞台超過 20 次。真心感謝製作團隊。」

劉在錫表示：「這是我在 MBC 拿到的第 9 座大賞。去年在其他電視台拿下第 20 座，這次是第 21 座。第一次拿到大賞是在 2005 年，今年是第 21 次，我會一路努力到第 30 座為止。」



他也說：「希望 2025 年不好的事情，就像華莎的歌一樣『Good Goodbye』，迎接 2026 年。雖然不可能每天都幸福，但希望大家能常帶著笑容，平安無事地度過一年。明年也會繼續為《玩什麼好呢？》努力奔跑，請大家多多期待。」

當天，「新人教練金軟景」拿下 6 冠王，包括新人獎、話題獎、最佳團隊合作獎、最佳情侶獎、年度綜藝人獎、年度綜藝節目獎。



金軟景表示：「以排球為題材的節目能獲得這麼多喜愛，真的很有意義。感謝大家製作出這麼好的節目。」她也說：「我並不是專業的綜藝人，卻拿到了新人獎，看來是希望我之後也能偶爾參與節目。謝謝大家給我這麼大的獎。」



▼《2025 MBC 演藝大賞》得獎名單：

大賞：劉在錫《玩什麼好呢？》

年度綜藝節目獎：《新人教練金軟景》

年度綜藝人獎：全炫茂、旗安84、張度練、劉在錫、金軟景

特別獎：《蒙面歌王》

最優秀獎：

・金淑《幫我找房子吧》

・俞世潤《Radio Star》

・Tei《Good Morning FM》

優秀獎：

・申奉仙《蒙面歌王》

・具成煥《我獨自生活》

・DEX《既然出生就環遊世界4》

・金日中《女性時代》

・李尚順《完美的一天》

製作人 MC 獎：Boom《好好休息也不錯》

製作人特別獎：李允錫《蒙面歌王》

最佳情侶獎：金軟景、Inkushi《新人教練金軟景》

功勞獎：已故 全裕成

多才多藝獎：SHINee 珉豪《我獨自生活》

最佳團隊合作獎：《新人教練金軟景》

人氣獎：

・Tzuyang《全知干預視角》

・朴智賢《我獨自生活》

最佳娛樂人獎：

・玉子妍《我獨自生活》

・李施彥《既然出生就環遊世界4》

話題獎：夫勝寛《新人教練金軟景》

年度作家獎：盧敏善《玩什麼好呢？》

新人獎：

・崔洪萬《全知干預視角》

・金軟景《新人教練金軟景》

・THE BOYZ Eric《偶像電台4》

