超人氣明星夫妻、低調行善多年！玄彬＆孫藝真年末再捐 2 億韓元幫助低收入的病患們

玄彬、孫藝真夫妻繼去年之後，今年也再次實踐溫暖的分享。

演員玄彬、孫藝真夫妻在年末之際，為需要醫療支援的病患展開捐贈活動。此次捐款將用於三星首爾醫院的兒童與青少年患者，以及正面臨經濟困難的低收入病患之治療費用，總金額為 2 億韓元。



針對此次捐贈，兩人表示：「希望能為正在接受治療的患者與其家屬，帶來一點點的安慰與幫助。」



玄彬、孫藝真夫妻每年都持續進行包含醫療支援在內的分享活動，將溫暖傳遞給有需要的人們。除了個人捐款外，兩人也曾於 2023 年一同向嬰兒保護箱（Baby Box）捐贈 1 億 5,000 萬韓元。此次捐贈同樣是長期行善的一環，寄望能為在治療過程中感到辛苦的患者與家屬帶來些許安慰與幫助。

另一方面，玄彬目前透過 Disney+ 原創系列《韓國製造》與觀眾們見面，在劇中飾演覬覦 1970 年代韓國權力的中央情報課課長：白冀兌，目前好評不斷。孫藝真則在電影《徵人啟弒》（導演：朴贊郁）獲獎之後，正等待 Netflix 系列《醜聞》的公開，目前也正在拍攝《Variety》。





