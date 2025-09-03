【韓網熱門】真的要笑暈在評論區了！瘋王vs得勢寵妃：第二個設定更有趣

如果你是羅PD綜藝的忠實觀眾，一定看過《新西遊記》，這個集各類笑料為一體的節目直接打開了韓綜新大門。

每季必追的各位姐妹們，大家還記得《新西遊記6》中的這一幕嗎？ P.O和哥哥殷志源挽著胳膊親密坐在一起的場景，韓國網友稱之為「瘋王vs得勢的寵妃」，那麼問題來了，在你看來是「瘋王殷志源 vs 得勢的寵妃P.O」還是「瘋王P.O vs 得勢的寵妃殷志源」呢？



韓國網友評論：

1 1感覺是要從旁支拉一個人出來撥亂反正，2 則...... 應該會是王朝更替

2. 2明顯就是國運已盡

3. 1 像是浪漫古裝片， 2 像是歷史特輯——王朝滅亡那種

4. 2 看看那眼神，P.O眼裡根本沒有氣魄，靈魂都被掏空了 ᄏᄏᄏᄏ被殷志源玩弄於股掌之間

5. 2 P.O已經是憨憨王了 再看看殷志源的微笑 完全是得勢的寵妃啊

6. 2 世子大概6~7歲左右的時候，感覺這小子當了王之後王朝就要結束了

7. 2太過了啊，王真的是醫學上所指的那種瘋了的感覺

8. 不過1感覺國家還能運轉下去，2是王朝末期

9. 國家要完蛋了

10. 2 真的像國家馬上要完蛋一樣呢ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

11. 1是王把寵妃玩弄於股掌，需要的時候會果斷裁決的類型，沒意思。 2更有趣ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 1 王還有正常的可能性 ，有可能是裝瘋， 國家還能運轉，2簡直充滿了亡國之兆，這個國家現在要完了啊 ，國運已盡的感覺

13. 2是王瘋了也不是一般的瘋

14. 2 啊，革命要來了

15. 2 得勢的寵妃就得有毒辣勁兒才行

16. 1是王在裝瘋並監視著誰在禍國的感覺，2是國家已經完了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 1感覺王好像有什麼算計，2感覺真的出大事了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 但1的構圖感覺更有安定感，所以我選1

18. 兩個都行呢 ᄏᄏᄏ 1 不知道何時會爆發的瘋王和純真美的實權寵妃; 2 P.O當王的話，感覺是有點傻乎乎的瘋王和實權寵妃

19. 1屬於寵妃是本無意得勢的純真白蓮花，而王卻瘋癲癡戀的浪漫喜劇的味道; 2是寵妃太聰明瞭，反而連瘋王都要Hard Carry（硬帶），重建瀕臨滅亡的國家，把奸臣一掃而空的爽快時代劇的味道

20. 選2 亡國了

21. 超好笑，1是最終被開朗寵妃的魅力吸引，王最終也被感化，結果發現王是不是真瘋了，竊竊私語的大臣們也都被寬恕程度的真愛故事; 2是第二個美室（*韓國歷史劇《善德女王》中的反派實權人物）的誕生 ᄏᄏ

22. 1是老套路 2是真的完蛋了

23. 看起來更像有點傻的王和正在垂簾聽政的大妃

原文：https://theqoo.net/square/3897188928

