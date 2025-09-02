《AAA 2025》完整名單出爐，當天上百韓星都在台灣！隔日《ACON》甚至還沒公布完！

即將在台灣高雄舉行的韓國知名頒獎典禮「AAA」（Asia Artist Award，《AAA 2025》昨（1）日已宣布完出席陣容，名單上的演員和愛豆不僅是炙手可熱的大勢，還相當多組，達百位以上韓星要來！

細數《AAA 2025》名單，MC是李俊昊與張員瑛，出席演員有朴寶劍、IU、金裕貞、李伊庚、李濬榮、林潤娥、車珠英、惠利、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健（日本演員）、嚴志媛、李浚赫、崔代勳和秋泳愚。



歌手則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA（CHANMINA為日本饒舌歌手）、KISS OF LIFE、JJ Lin林俊傑（新加坡籍歌手）、YENA崔叡娜、CORTIS、KickFlip及QWER。



加上當日在台北開演唱會的NCT DREAM、ZEROBASEONE（ZB1），Threads上有神人網友整理出當天來台的韓星與日星，共多達152人！底下已有網友計畫好要去附近晃晃試圖巧遇明星，也有其他網友想到那幾天高雄機場接機應該會塞爆、交通會打結……等等。



更狂的是，本屆《AAA》為慶祝十週年里程碑，隔日還有《ACON》演唱會，尚未知演出名單是否和《AAA》重疊，但今（2）日公開MC，‎全陣容多了i-dle舒華！若7日名單還有增加，人數很可能就會再往上加呢！



《AAA 2025》、《ACON 2025》就在12月6日、12月7日於高雄國家體育場（原高雄世運主場館），所有消息均以官方為主：



