《ACON 2025》i-dle舒华再度担任大型演唱会MC！还有同为台湾囡仔的CRAVITY ALLEN马莳权

韩国知名颁奖典礼「AAA」（Asia Artist Award）为庆祝十周年，12月将盛大地在台湾高雄举行，6日举行典礼《AAA 2025》，7日举行拼盘演唱会《ACON 2025》，在《AAA 2025》出席名单宣布完后，稍早宣布了《ACON 2025》MC（主持人）名单。

MC包括KiiiKiii成员SUI、i-dle成员舒华、CRAVITY成员ALLEN，以及演员李浚荣。KiiiKiii、CRAVITY和李浚荣原先就在《AAA 2025》出席名单，只有舒华是特地为了《ACON 2025》出动。



i-dle几日前才释出《ALL THE K-POP STAGE IN MACAU》活动花絮，舒华首次担纲大型演唱会MC，还是单独主持，花絮纪录下了她在后台紧张、替自己打气的模样，队友薇娟还指点她、陪她练习，MINNIE也给她信心。舒华双声带韩语国语主持，雨琦亦称赞。



舒华将在《AAA 2025》再度接下主持棒，招呼影片可见正是在《ALL THE K-POP STAGE》后台所录。更重要的是，舒华是回台湾主持，别具意义。顺带一提，11月5日舒华还有一场自己主持的节目《鉴定师》举行之演唱会，肯定会为她累积经验。



除了舒华，台裔美籍CRAVITY ALLEN（马莳权）也是「台湾囡仔」，先前几度随队来台演出，都会用中文和台湾粉丝打招呼。宣传影片他和舒华一样直接讲中文，官方新闻稿也透露两人典礼会用中文和观众交流，很可能都是双声带主持。ALLEN过去也有《After School Club》主持经验，《AAA 2025》倒是第一次主持大型演唱会，还是在台湾。



而KiiiKiii是今年3月才出道的新人女团，成员SUI 4月就当了一次《音乐中心》特别MC，上月底也当了《Music Bank》特别MC，《AAA 2025》会是她首度担任大型演唱会MC。



李浚荣也是第一次，可以说几乎没有主持经验，不过他前阵子才来台湾担任客家电视台实境节目《细细山路私密达》‎班底，《ACON 2025》或许有机会听他秀几句学到的中文！



《ACON 2025》将在《AAA 2025》隔日12月7日於同场地高雄体育场举行，接下来官方应会陆续公布演唱会表演名单。



