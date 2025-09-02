來看《熊孩子》「被排擠」的50代單身兩男自得其樂！林元熙又有懶人妙招

《我家的熊孩子》最新EP.458，金承洙曝光了自己健身拉傷小腿韌帶後，一個人悽苦的生活，同樣單身的林元熙受召喚前來照顧他，兩男度過了好笑又好氣的一天。

金承洙和林元熙見面不得不提《熊孩子》現況：金鍾旼、李尚敏、金俊昊、鄭石勇，加上最新宣布的殷志源和金鍾國，一個一個脫單，連公認最不可能結婚的金鍾國都要結了，50代尚單身且還夢想結婚的男子大概剩金承洙和林元熙兩人了。



金承洙腿不方便，沒女友加上媽媽當日也沒空，他只能call林元熙幫忙，不過金承洙平時倒有個神器，能單手抓東西的爪子工具，主持人徐章焄看了都羨慕。講到筆電，林元熙分享了一個方便用筆電的妙招，即利用曬衣架，把筆電夾在中間，就能躺著打字、看電影了。



還記得嗎？林元熙去年分享過用自製箱子再利用手機，達到一人電影院的效果，只不過手機一度掉在林元熙臉上痛擊他！這次筆電應該不會出事吧？他和金承洙幸福地度過一起躺著看電影的甜蜜時光，還有雙手可以互相分享零食吃呢！



甜蜜的時光過特別快，林元熙利用只洗過狗的技術幫金承洙洗頭，弄得金承洙全身溼淋淋、洗髮精也不曉得有沒有沖乾淨特別香……

▼相關影片（完整節目香港觀眾可至Viu《我家的熊孩子(2025)》、《我家的熊孩子(2024)》收看）



