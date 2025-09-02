来看《熊孩子》「被排挤」的50代单身两男自得其乐！林元熙又有懒人妙招

《我家的熊孩子》最新EP.458，金承洙曝光了自己健身拉伤小腿韧带后，一个人凄苦的生活，同样单身的林元熙受召唤前来照顾他，两男度过了好笑又好气的一天。

金承洙和林元熙见面不得不提《熊孩子》现况：金钟旼、李尚敏、金俊昊、郑石勇，加上最新宣布的殷志源和金钟国，一个一个脱单，连公认最不可能结婚的金钟国都要结了，50代尚单身且还梦想结婚的男子大概剩金承洙和林元熙两人了。



金承洙腿不方便，没女友加上妈妈当日也没空，他只能call林元熙帮忙，不过金承洙平时倒有个神器，能单手抓东西的爪子工具，主持人徐章焄看了都羡慕。讲到笔电，林元熙分享了一个方便用笔电的妙招，即利用晒衣架，把笔电夹在中间，就能躺著打字、看电影了。



还记得吗？林元熙去年分享过用自制箱子再利用手机，达到一人电影院的效果，只不过手机一度掉在林元熙脸上痛击他！这次笔电应该不会出事吧？他和金承洙幸福地度过一起躺著看电影的甜蜜时光，还有双手可以互相分享零食吃呢！



甜蜜的时光过特别快，林元熙利用只洗过狗的技术帮金承洙洗头，弄得金承洙全身湿淋淋、洗发精也不晓得有没有冲干净特别香……

