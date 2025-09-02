李彩玟救火接演《暴君的廚師》從不被看好 ⭢ 好評不斷！和潤娥超有CP感、演技進步，獲韓網友大讚！

「臨時救火」的李彩玟一開始並不被看好，結果《暴君的廚師》開播後好評不斷呀！

之前被選中的朴成焄因爭議緊急退出，在距離《暴君的廚師》首次拍攝僅剩幾天的時候，李彩玟被選為「暴君李獻」加入劇組。因為古裝劇要準備的東西更多，再加上與女主角潤娥相差10歲，能否展現真正的浪漫喜劇化學反應也是未知數。李彩玟在發佈會上吐露：「因爲確實沒有時間，所以負擔感和責任感很大。但是拍攝前導演經常邀請我參加團體排練，前輩們也會回饋我的演技，這些部分好像很好地融入到畫面上，導演的細心指導給我很大的幫助。」



雖然準備時間很短，但是「年下男」李彩玟抓住這個機會。李獻想起生母的記憶，眼眶泛紅、變得像孩子，詮釋出與暴君的反差，和潤娥的化學反應也獲得好評。此外，他還熟練地展現古裝劇台詞和騎馬等。



張太侑導演表示：「雖然（李彩玟）加入得比較晚，但是他親自消化騎馬和射箭，每天都堅持運動。因為飾演的角色是要經常展示腹肌，如果想拍這樣的場面，需要給演員一個月的時間，兩週前傳達日程才能拍到，但是和隨時都可以拍攝這個場面的演員一起，真的非常感謝。」



對於李彩玟的活躍和演技，在韓網有著超高討論度，韓網友更紛紛表示：「從一開始就是適合年下的角色」、「雖然很緊急，但還是做得很好，很適合這個角色」、「古裝劇也很適合，發音和嗓音都很好，電視劇中轉禍為福，對李彩玟來說好像是絕好的機會」、「已經是代表作了」、「演員的轉變是神來之筆」、「和潤娥真的很搭」、「簡直就是個小暴君，選對了」、「很會消化角色，真的很帥」、「真正的機會屬於有準備的人」、「這個角色如果年紀大的話，肯定不怎麼樣」、「古裝劇真的演得很好，發聲簡直太棒了」等等。



