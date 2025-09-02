【多圖】Disney+《暴風圈》舉行製作發佈會！全智賢狀態超好、秀出驚人馬甲線，姜棟元展現型男魅力

全智賢＆姜棟元（封面圖源：TVDaily）
今日（2）上午，演員姜棟元、全智賢、吳正世、金海淑、劉宰明、李美淑、朴海俊、李尚熙、朱鍾赫、出席 Disney+《暴風圈》的製作發佈會
《暴風圈》主演（圖源：TVDaily）
全智賢
全智賢（圖源：TVDaily）全智賢（圖源：TVDaily）
姜棟元
姜棟元（圖源：TVDaily）姜棟元（圖源：TVDaily）
朴海俊
朴海俊（圖源：TVDaily）
金海淑
金海淑（圖源：TVDaily）
朱鍾赫
朱鍾赫（圖源：TVDaily）
李尚熙
李尚熙（圖源：TVDaily）
吳正世
吳正世（圖源：TVDaily）
劉宰明
劉宰明（圖源：TVDaily）
李美淑
李美淑（圖源：TVDaily）
全智賢＆姜棟元
全智賢＆姜棟元（圖源：TVDaily）全智賢＆姜棟元（圖源：TVDaily）
《暴風圈》講述曾任聯合國大使、備受國際矚目的徐聞柱（全智賢 飾），在追查總統候選人遭襲擊事件背後真相時，出現了一位只為守護她，但國籍不明的特殊要員白山湖（姜棟元 飾），兩人將一同面對韓半島即將遭受巨大威脅的真相，將在9月10日於 Disney+ 上線。
（圖源：Disney+ 《暴風圈》海報）
