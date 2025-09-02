素顏也像拍偶像劇！車銀優訓練所結業照曝光，「眼袋浮現」略顯憔悴依舊帥到犯規
素顏也像拍偶像劇！車銀優訓練所結業照曝光，「眼袋浮現」略顯憔悴依舊帥到犯規

韓劇   2025年9月2日   星期二13:02   Sani  

（封面圖源：X@ChaEunwooINTL、a4152469）

ASTRO成員車銀優已完成基礎軍事訓練，今天參加結業儀式，眾多網友分享了他的現場照片，看起來略顯憔悴但仍然帥氣逼人！

結業典禮於9月2日在忠清南道論山陸軍訓練所舉行，車銀優被選為訓練兵代表，負責指揮敬禮等任務。

根據網友分享的現場影片，車銀優身穿軍裝，以洪亮的嗓音完成結業報告並帶領敬禮，動作整齊俐落、氣勢昂然，胸前的名牌是本名「李東敏」，素顏也展現出令人難以忽視的帥氣，仿彿在拍攝電視劇一般。

典禮結束後，指揮部還與車銀優一同拍攝了紀念照片。 車銀優在訓練期間曾擔任「中隊長訓練兵」代行中隊長角色，如今更以「訓練兵代表」身份登場，再次展現了強烈存在感。

有網友指出車銀優眼袋浮現、看起來比入伍前憔悴，這一點或許與夏季獨特的訓練方式有關。 為保護士兵免受酷熱天氣傷害，韓國訓練所通常將6月上旬至9月中旬定為「酷暑期」，作息時間改為傍晚9點就寢、凌晨3點起床，在氣溫最為涼爽的淩晨5點半到上午9點完成全部訓練內容，炎熱的下午時段則在宿舍內休息。

此外，車銀優今年7月28日入伍，進入忠南論山陸軍訓練所第25教育聯隊第5中隊第1小隊，接受為期5周的基礎軍事訓練。 結束基礎軍事訓練後，車銀優將進入陸軍軍樂隊履行國防義務18個月，預計退伍日期為2027年1月27日。 以下就來欣賞一線網友分享的車銀優近況美照吧！

