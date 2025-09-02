素顏也像拍偶像劇！車銀優訓練所結業照曝光，「眼袋浮現」略顯憔悴依舊帥到犯規

ASTRO成員車銀優已完成基礎軍事訓練，今天參加結業儀式，眾多網友分享了他的現場照片，看起來略顯憔悴但仍然帥氣逼人！

結業典禮於9月2日在忠清南道論山陸軍訓練所舉行，車銀優被選為訓練兵代表，負責指揮敬禮等任務。



As we anticipated, #CHAEUNWOO will officially join the Military Band of the Ministry of National Defense on September 4. The MND Band is one of South Korea’s most prestigious ceremonial units, alongside the MND Honor Guard, and is often regarded as a “Special A-level” unit,… pic.twitter.com/atDEfQULqF — CHA EUNWOO 차은우 INTERNATIONAL (@ChaEunwooINTL) September 2, 2025

根據網友分享的現場影片，車銀優身穿軍裝，以洪亮的嗓音完成結業報告並帶領敬禮，動作整齊俐落、氣勢昂然，胸前的名牌是本名「李東敏」，素顏也展現出令人難以忽視的帥氣，仿彿在拍攝電視劇一般。



얼굴도피지컬도 여전히차은우인데 군기바짝든목소리ㅅㅂ

수료식끝났으니깐 이제사회로돌려주시죠 pic.twitter.com/dOhPNUrJ72 — 토리 (@st0ryc) September 2, 2025

典禮結束後，指揮部還與車銀優一同拍攝了紀念照片。 車銀優在訓練期間曾擔任「中隊長訓練兵」代行中隊長角色，如今更以「訓練兵代表」身份登場，再次展現了強烈存在感。



2025.09.02 수료 이등병 이동민



고생많았어 멋지다 동민아!!

건강한 모습 보니 너무 좋다

남은 군생활도 차이링!! 응원할께 !!#차은우 #CHAEUNWOO #이동민 pic.twitter.com/NSPesPJwRM — 비판텐누나 (@a4152469) September 2, 2025

有網友指出車銀優眼袋浮現、看起來比入伍前憔悴，這一點或許與夏季獨特的訓練方式有關。 為保護士兵免受酷熱天氣傷害，韓國訓練所通常將6月上旬至9月中旬定為「酷暑期」，作息時間改為傍晚9點就寢、凌晨3點起床，在氣溫最為涼爽的淩晨5點半到上午9點完成全部訓練內容，炎熱的下午時段則在宿舍內休息。



此外，車銀優今年7月28日入伍，進入忠南論山陸軍訓練所第25教育聯隊第5中隊第1小隊，接受為期5周的基礎軍事訓練。 結束基礎軍事訓練後，車銀優將進入陸軍軍樂隊履行國防義務18個月，預計退伍日期為2027年1月27日。 以下就來欣賞一線網友分享的車銀優近況美照吧！



