熱門韓劇《模範的士》編劇Disney+新作！聯手三大男神池昌旭、都敬秀、李光洙開啟復仇新宇宙《操控遊戲》

光看Disney+《操控遊戲》華麗的演員陣容就令人特別期待！！！由池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）、李光洙、趙允秀等實力派主演，攜手打造一場高智商、犯罪懸疑、硬碰硬的復仇大戲！

《操控遊戲》由《模範的士》（模範計程車）、《犯罪都市：鐵拳清算》（犯罪都市4）編劇吳尚浩執筆，講述一直過著平凡且善良生活的男人泰中（池昌旭 飾）某一天被捲入惡劣的犯罪案件中而含冤入獄，人生瞬間跌入深淵；當他得知這一切都是約翰（都敬秀 飾）策劃的之後，展開反擊報復的故事。



【人物簡介】



▼池昌旭飾演背負冤屈展開報復的「泰中」，原本平凡且善良的性格，因為被陷害而剩下憤怒與絕望，他將如何反擊，成為了本劇的一大看點。



▼都敬秀飾演擅長偽造證據、設計真兇的操控者「約翰」，形象冷靜神秘又危險，打破過往形象！挑戰反派的演技也讓大家十分期待。



▼李光洙飾演掌握事件關鍵線索的「白道京」。上一次在Disney+《無路可走：輪盤賭》中的惡人形象深植人心，令人大開眼界，新角色也同樣讓人好奇不已。



▼趙允秀飾演協助男主泰中復仇的幫手「盧恩菲」，早前在Disney+《暴君》中飾演高冷殺手蔡姿景就展現了驚人的出眾氣魄，是新生代演員中不可或缺的人才。



Disney+《操控遊戲》將在2025下半年推出。

