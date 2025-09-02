ZB1韓維辰又打中姐姐心！《驚六》竟問少女時代太妍是不是忙內！太妍樂得全叫歐巴

《驚人的星期六》最新一集EP.381來賓是甫回歸的ZB1（ZEROBASEONE）章昊、成韓彬和韓維辰，比起2年前出道前幾天就來的緊張模樣，三人更游刃有餘了，尤其是韓維辰綜藝感大升！

韓維辰年僅19，韓維辰訴苦他在隊裡是忙內（老么），總被章昊和成韓彬叫「寶貝」（아가），感到很不自在。成韓彬聽了馬上騷韓維辰下巴，主持人Boom看了吐槽：「剛剛騷你下巴，好像把頭偏過去了喔？」



韓維辰略顯無奈地否認自己喜歡，「如果不接受的話，感覺哥哥們會難過。」下一句就轉頭問太妍（泰妍）：「太妍前輩也是隊裡的忙內吧？」太妍聽了都不好意思：「恩？我嗎？」因為她可是少女時代隊長兼大姐啊！



韓維辰補充是指《驚人的星期六》裡，全場跟著驚訝了！鏡頭拍到比太妍年紀還小的韓海、KEY和P.O，反應各不同。太妍開心地站起來為韓維辰鼓掌，朴娜勑也說：「社會生活很會（很會做人處事的意思）耶！」韓維辰索性站起來鞠躬接受稱讚，申東燁說他靈魂大概住3個老人。



太妍坐下後補一句：「每次和歐巴們錄影都覺得很有趣。」KEY一副很無言XDD。Boom認可韓維辰綜藝感提升非常多。後面節目就可以看到太妍當了「一日忙內」，大家都喊他忙內了，笑果十足。



節目裡還回顧韓維辰當初在《Boys Planet》撩導師LIP J的名場面「姐姐我愛你」呢！當場讓韓維辰重演，Boom都心動了，果真是相當受歡迎的弟弟啊！



另外，章昊也展現綜藝魂。他身為中國人，除了韓語能力備受讚許外，利用空檔疑似補妝糗上特寫時，乾脆利用手上工具擺Pose，反應力滿分。不過他後續解釋自己為了節目即時染紅髮，流汗後汗會染成紅色才急忙擦拭，現在也是紅髮的KEY秒懂。



▼相關影片，三人開場表演雖表演新歌，但不時忠於cos角色也很有趣（完整節目台灣觀眾可至friDay影音收看）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞