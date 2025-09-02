素颜也像拍偶像剧！车银优训练所结业照曝光，「眼袋浮现」略显憔悴依旧帅到犯规
素颜也像拍偶像剧！车银优训练所结业照曝光，「眼袋浮现」略显憔悴依旧帅到犯规

2025年9月2日  

（封面图源：X@ChaEunwooINTL、a4152469）

ASTRO成员车银优已完成基础军事训练，今天参加结业仪式，众多网友分享了他的现场照片，看起来略显憔悴但仍然帅气逼人！

结业典礼於9月2日在忠清南道论山陆军训练所举行，车银优被选为训练兵代表，负责指挥敬礼等任务。

根据网友分享的现场影片，车银优身穿军装，以洪亮的嗓音完成结业报告并带领敬礼，动作整齐俐落、气势昂然，胸前的名牌是本名「李东敏」，素颜也展现出令人难以忽视的帅气，仿佛在拍摄电视剧一般。

典礼结束后，指挥部还与车银优一同拍摄了纪念照片。 车银优在训练期间曾担任「中队长训练兵」代行中队长角色，如今更以「训练兵代表」身份登场，再次展现了强烈存在感。

有网友指出车银优眼袋浮现、看起来比入伍前憔悴，这一点或许与夏季独特的训练方式有关。 为保护士兵免受酷热天气伤害，韩国训练所通常将6月上旬至9月中旬定为「酷暑期」，作息时间改为傍晚9点就寝、凌晨3点起床，在气温最为凉爽的淩晨5点半到上午9点完成全部训练内容，炎热的下午时段则在宿舍内休息。

此外，车银优今年7月28日入伍，进入忠南论山陆军训练所第25教育联队第5中队第1小队，接受为期5周的基础军事训练。 结束基础军事训练后，车银优将进入陆军军乐队履行国防义务18个月，预计退伍日期为2027年1月27日。 以下就来欣赏一线网友分享的车银优近况美照吧！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

