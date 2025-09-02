素颜也像拍偶像剧！车银优训练所结业照曝光，「眼袋浮现」略显憔悴依旧帅到犯规

ASTRO成员车银优已完成基础军事训练，今天参加结业仪式，众多网友分享了他的现场照片，看起来略显憔悴但仍然帅气逼人！

结业典礼於9月2日在忠清南道论山陆军训练所举行，车银优被选为训练兵代表，负责指挥敬礼等任务。



根据网友分享的现场影片，车银优身穿军装，以洪亮的嗓音完成结业报告并带领敬礼，动作整齐俐落、气势昂然，胸前的名牌是本名「李东敏」，素颜也展现出令人难以忽视的帅气，仿佛在拍摄电视剧一般。



얼굴도피지컬도 여전히차은우인데 군기바짝든목소리ㅅㅂ

수료식끝났으니깐 이제사회로돌려주시죠 pic.twitter.com/dOhPNUrJ72 — 토리 (@st0ryc) September 2, 2025

典礼结束后，指挥部还与车银优一同拍摄了纪念照片。 车银优在训练期间曾担任「中队长训练兵」代行中队长角色，如今更以「训练兵代表」身份登场，再次展现了强烈存在感。



2025.09.02 수료 이등병 이동민



고생많았어 멋지다 동민아!!

건강한 모습 보니 너무 좋다

남은 군생활도 차이링!! 응원할께 !!#차은우 #CHAEUNWOO #이동민 pic.twitter.com/NSPesPJwRM — 비판텐누나 (@a4152469) September 2, 2025

有网友指出车银优眼袋浮现、看起来比入伍前憔悴，这一点或许与夏季独特的训练方式有关。 为保护士兵免受酷热天气伤害，韩国训练所通常将6月上旬至9月中旬定为「酷暑期」，作息时间改为傍晚9点就寝、凌晨3点起床，在气温最为凉爽的淩晨5点半到上午9点完成全部训练内容，炎热的下午时段则在宿舍内休息。



此外，车银优今年7月28日入伍，进入忠南论山陆军训练所第25教育联队第5中队第1小队，接受为期5周的基础军事训练。 结束基础军事训练后，车银优将进入陆军军乐队履行国防义务18个月，预计退伍日期为2027年1月27日。 以下就来欣赏一线网友分享的车银优近况美照吧！



As we anticipated, #CHAEUNWOO will officially join the Military Band of the Ministry of National Defense on September 4. The MND Band is one of South Korea’s most prestigious ceremonial units, alongside the MND Honor Guard, and is often regarded as a “Special A-level” unit,… pic.twitter.com/atDEfQULqF — CHA EUNWOO 차은우 INTERNATIONAL (@ChaEunwooINTL) September 2, 2025

So proud of you lee dongmin congratulations on completing your basic training soldier #차은우 #CHAEUNWOO pic.twitter.com/ctKNzrC8QA — 차은우 (@cewlovesofine) September 2, 2025

