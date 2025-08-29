【韓網熱門】宋多恩 & BTS Jimin緋聞連日掀翻韓網！「ARMY媽粉」留言苦勸「寶貝兒子」

演員宋多恩和防彈少年團成員Jimin的訊息嚚已延燒多日，有自稱是「媽媽粉」的粉絲給Jimin留言，一段話看在韓網掀起熱議！

「兒子！我是從2013年開始就一直守護著wuli Jimin的army媽粉！眾人都在翹首期盼的2026年春季，偏偏這個節點發生了大慘事，的確有些可惜！某天回顧人生時，我們直到三十幾歲時都還缺乏識人的眼光。 這又不是普通人的生活，想想防彈少年團今後的時間，成員結婚時期往後延一延才對吧。 今後不管你選誰，都是我們寶貝兒子Jimin的想法，但是絕不能是現在。 從現實角度考慮，2026年是全新開始的時間，對我們防彈來說也是重要的時期，不要留下任何污點，要慎重考慮各方面才對！（你）可以體驗豐富的人生，時間長了看人看事的眼光也會有所長進。 不要因為這次的事情就洩氣、不要受到傷害。 人一定要經受過錘鍊才學會識人斷事、不經一事不長一智。 Jimin要用人格和公司好好商量，好好處理。 無論何事，人都是活到老學到老，請不要受到傷害、不要氣餒、不要失落，靠智慧來處理整件事情，加油！wuli寶貝兒子Jimin，一直都會為你加油！知道嗎？」



韓國網友評論： （以下内容皆搬運自韓網，不代表本社立場）

1. 丟臉丟到爆了

2. 這「寶貝兒子大型車禍現場」啊... 能自稱媽媽的，到底是什麼年齡層啊

3. 嘖嘖... 十多年前流行的KakaoStory故事都沒這麼尷尬吧

4. 拜託先顧好你親兒子吧...

5. 真·智旻的媽媽都不會這樣吧...

6. 什麼鬼，我剛剛到底看了什麼...

7. 這種感性真的讓人吃不消......

8. 拜託停下吧 母親大人（別人的）

9. 女人的敵人果然是女人 ᄏᄏᄏ

10. 更像army奶奶吧... 本來內容是「在重要時期別分心」的敲打，結果偏要裝優雅

11. 不會是黑粉在玩反串吧

12. 這種「兒子媽媽」式的感性只有在我們國家才特別噁心嗎？ 我真的無法理解......

13. 她們那個飯圈本來就這種人很多，所以在飯圈內部對這種級別的「兒子媽媽」也不會太歡迎吧

14. 嘲笑之前，先去勸那些罵宋多恩的「媽媽們」吧

15. 我剛入坑追星的時候還不明白為什麼飯圈那麼討厭年紀大的粉絲，以為是歧視。 但看到這種感性我瞬間明白了... 從第一句話開始就讓人害怕又反感

16. 真是可悲啊... 可悲什麼？ 真正錯的是打著粉絲的名義去騷擾別人的行為吧？ 到底哪裡可悲？ 只要不作惡就行了，請好好反省自己

17. 但這怎麼看都像是拐著彎罵人的吧...

18. 雖然我被那個飯圈傷害過很多，很討厭他們，但把一個個普通粉絲的評論都截圖出來，說「這是史上最極品飯圈~」這種嘲諷，真的合適嗎ᄏᄏ... 這感覺就像Femco（論壇）裡那種針對媽媽群體的仇女文章一樣

19. 所以說這種「兒子媽媽」才有害啊... 在現實裡她們肯定也會死死盯著兒子身邊的女生不放，甚至胡攪蠻纏說「女同學讓我們孩子沒自信」... 這就是那種人，唉

20. army媽媽上線了，急需人格分裂治療

21. 不好意思，我媽對我哥都沒這麼誇張ᅲᄏᄏᄏ 她寧可揍他也不會這樣

22. 我不想搞年齡歧視，問題根本不在年紀多少，而是這種在男愛豆戀愛傳聞下罵女方的「男迷女」感性，真的又醜又噁心

23. 雖然真的很討厭，但把評論搬過來有點過了...

24. 對方也是別人的寶貝女兒、寶貝孩子

原文：https://theqoo.net/square/3890025920

