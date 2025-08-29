《行騙天下KR》朴敏英+朱鍾赫兩人的關係將如何展開……9月6日即將公開

TV CHOSUN的新週末迷你劇集《行騙天下KR》將於9月6日播出，劇情描述擁有多才多藝的三名詐欺犯，將用他們的才華對這世界的惡勢力進行復仇。劇中朴敏英與朱鍾赫的首次對手戲就是滑翔傘落地之後的擁抱！

《行騙天下KR》由《地下菁英》《第六感之吻》《Oh My Baby》《VOICE 3》的南基薰導演與《犯罪心理》《看得見鬼的刑警處容1、2》的洪勝賢作家，以及擁有驚人筆力的金多慧作家共同合作，帶來令人耳目一新的作品。演員則是集合了每部作品都引領話題熱潮的朴敏英、朴喜洵與朱鍾赫，可說是2025年下半年相當令人期待的一部電視劇。



特別室朴敏英與朱鍾赫在《行騙天下KR》中分別飾演天才詐欺師團隊領導者尹怡朗以及單純又熱血的團隊老么明求浩。尹怡朗為了欺騙惡黨們，利用自己屬於金字塔頂端1％的聰明頭腦，把四次元的個性昇華出魅力，而明求浩則對於欺騙他人這件事情感到反感，但卻被口若懸河的成員們說服，也具有人類的呆萌感。朴敏英與朱鍾赫的雙人劇照也陸續公開。



劇照中包含了朴敏英用滑翔傘從天而降，與朱鍾赫擁抱的畫面，製作組也說明，朴敏英與朱鍾赫兩人的化學反應就以此當作起點，引起觀眾們的好奇。而《行騙天下KR》當然也包含了韓劇的優點，暗示著尹怡朗與明求浩兩人的關係將以相當有趣的方式展開。《行騙天下KR》將於9月6日晚間於TV CHOSUN與Coupang Play平台公開。



