【韩网热门】宋多恩 & BTS Jimin绯闻连日掀翻韩网！「ARMY妈粉」留言苦劝「宝贝儿子」

演员宋多恩和防弹少年团成员Jimin的讯息嚚已延烧多日，有自称是「妈妈粉」的粉丝给Jimin留言，一段话看在韩网掀起热议！

「儿子！我是从2013年开始就一直守护著wuli Jimin的army妈粉！众人都在翘首期盼的2026年春季，偏偏这个节点发生了大惨事，的确有些可惜！某天回顾人生时，我们直到三十几岁时都还缺乏识人的眼光。 这又不是普通人的生活，想想防弹少年团今后的时间，成员结婚时期往后延一延才对吧。 今后不管你选谁，都是我们宝贝儿子Jimin的想法，但是绝不能是现在。 从现实角度考虑，2026年是全新开始的时间，对我们防弹来说也是重要的时期，不要留下任何污点，要慎重考虑各方面才对！（你）可以体验丰富的人生，时间长了看人看事的眼光也会有所长进。 不要因为这次的事情就泄气、不要受到伤害。 人一定要经受过锤炼才学会识人断事、吃一堑长一智。 Jimin要用人格和公司好好商量，好好处理。 无论何事，人都是活到老学到老，请不要受到伤害、不要气馁、不要失落，靠智慧来处理整件事情，加油！wuli宝贝儿子Jimin，一直都会为你加油！知道吗？」



韩国网友评论： （以下内容皆搬运自韩网，不代表本社立场）

1. 丢脸丢到爆了

2. 这「宝贝儿子大型车祸现场」啊... 能自称妈妈的，到底是什么年龄层啊

3. 啧啧... 十多年前流行的KakaoStory故事都没这么尴尬吧

4. 拜托先顾好你亲儿子吧...

5. 真・智旻的妈妈都不会这样吧...

6. 什么鬼，我刚刚到底看了什么...

7. 这种感性真的让人吃不消......

8. 拜托停下吧 母亲大人（别人的）

9. 女人的敌人果然是女人 ᄏᄏᄏ

10. 更像army奶奶吧... 本来内容是「在重要时期别分心」的敲打，结果偏要装优雅

11. 不会是黑粉在玩反串吧

12. 这种「儿子妈妈」式的感性只有在我们国家才特别恶心吗？ 我真的无法理解......

13. 她们那个饭圈本来就这种人很多，所以在饭圈内部对这种级别的「儿子妈妈」也不会太欢迎吧

14. 嘲笑之前，先去劝那些骂宋多恩的「妈妈们」吧

15. 我刚入坑追星的时候还不明白为什么饭圈那么讨厌年纪大的粉丝，以为是歧视。 但看到这种感性我瞬间明白了... 从第一句话开始就让人害怕又反感

16. 真是可悲啊... 可悲什么？ 真正错的是打著粉丝的名义去骚扰别人的行为吧？ 到底哪里可悲？ 只要不作恶就行了，请好好反省自己

17. 但这怎么看都像是拐著弯骂人的吧...

18. 虽然我被那个饭圈伤害过很多，很讨厌他们，但把一个个普通粉丝的评论都截图出来，说「这是史上最极品饭圈~」这种嘲讽，真的合适吗ᄏᄏ... 这感觉就像Femco（论坛）里那种针对妈妈群体的仇女帖一样

19. 所以说这种「儿子妈妈」才有害啊... 在现实里她们肯定也会死死盯著儿子身边的女生不放，甚至胡搅蛮缠说「女同学让我们孩子没自信」... 这就是那种人，唉

20. army妈妈上线了，急需人格分裂治疗

21. 不好意思，我妈对我哥都没这么夸张ᅲᄏᄏᄏ 她宁可揍他也不会这样

22. 虽然真的很讨厌，但把评论搬过来有点过了...

23. 我不想搞年龄歧视，问题根本不在年纪多少，而是这种在男爱豆恋爱传闻下骂女方的「男迷女」感性，真的又丑又恶心

