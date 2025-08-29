緋聞延燒！宋多恩粉絲公開聲明：支持她與BTS Jimin的幸福，不受外界左右

韓國天團 防彈少年團（BTS）成員Jimin與演員宋多恩的戀愛傳聞迎來新進展。

27日宋多恩在TikTok公開了一段影片，出現了她在電梯前等待，隨後門開啟，Jimin現身的畫面。 這段影片被視為兩人首次的「同框畫面」，讓此前不斷流出的戀愛傳聞更添可信度。

*相關內容：戀情鐵證再+1？ 宋多恩電梯直擊BTS Jimin正臉！Jimin「妳知道我來了嗎？」親口寵溺對話曝光

【韓網熱門】宋多恩自曝約會影片BTS JIMIN露臉！韓網友：之前是被欺負得有多狠啊

事實上宋多恩過去多次在SNS分享被懷疑是「情侶物品」的貼文，引發過多次雜嚐。 面對部份粉絲的惡意留言，她也曾直接回應：「不要再問我無關的事」、「我精神狀態很好」、「請不要再用粉絲文化來恐嚇我」等，表達了自身的無奈。



同日宋多恩的粉絲社群更發表公開聲明，表態支持她的選擇。 粉絲們寫道：「我們尊重並安靜地應援宋多恩所選擇的愛情，希望這份感情能在兩人共同的時間中日益堅固，而不是被外界的眼光所左右。」並強調「真正的愛情並非來自鎂光燈下，而是在日常的陪伴與堅定的心意中成長。」



目前，雖然兩人皆未針對戀情傳聞發表正式立場，但在這段影片曝光後，外界普遍認為兩人的關係已幾乎坐實。

