戀情鐵證再+1？ 宋多恩電梯直擊BTS Jimin正臉！Jimin「妳知道我來了嗎？」親口寵溺對話曝光

《Heart Signal 2》出演嘉賓兼演員宋多恩最近親自丟出「震撼彈」！

她在TikTok上傳一支影片，畫面中她走出位於首爾龍山區漢南洞的豪宅公寓，在電梯裡等人，沒想到電梯門一開，出現的竟是——BTS防彈少年團的Jimin！影片裡宋多恩先是調皮地嚇了對方一跳，Jimin則笑著說：「哎呀！妳知道我來了？ 我還故意不說想給妳驚喜呢~」兩人互動自然親密，立刻讓外界聯想到之前傳了好幾年的「戀愛疑雲」。





Song Daeun on TikTok posted a video of her welcoming Jimin of BTS back home at their Hannam91 apartment. pic.twitter.com/IOIOGT4hDV — JiminxDaeun (@daeunie_20) August 26, 2025

其實宋多恩與Jimin多次捲入戀愛傳聞。 2023年宋多恩在社群媒體上傳的一段影片中，餐桌、鍋具以及背景與Jimin家中的佈置十分相似，加上外界也出現兩人被目擊約會的傳聞，因此再度引發熱議。 當時她透過社群發文澄清，語氣頗為強硬：「第三者的事別問我，去問別人。 我很清醒，不要拿『粉絲可怕』、『會被告』來嚇我。 所有資料我都留著！」雖然否認味道濃厚，但又沒正面承認或否認，讓外界一頭霧水。



[정리글] 지민 팬들이 예전부터 송다은 의심함 ([Summary] Jimin fans have been suspicious of Song Daeun since before) (링크에 더있어요) https://t.co/aTbQrYTCsQ pic.twitter.com/49ut5VUbl9 — 인스티즈(instiz) (@instiz) May 17, 2024

之後，宋多恩還在個人帳號公開過一張「寫有 Da Eun和Jimin英文名字的情侶無線耳機」照片，以及穿著防彈少年團周邊T恤的畫面，但很快便緊急刪除。特別是因為與Jimin多次傳出戀情，宋多恩透露自己遭到不少Jimin粉絲的惡意留言攻擊。 雖然她從未正面回應兩人的關係，但曾公開截圖這些惡評，並警告表示：「這些郵件不是我看，而是律師在看。 如果不想幾天後收到警方傳喚通知，就趕快道歉。」



今年34歲的宋多恩2011年以MBC電視劇《絕不認輸》出道，之後演出過《握住我的手》、《星期三下午3點30分》、《結過一次了》等作品，但真正讓她爆紅的還是2018年戀愛實境秀《Heart Signal 2》，憑甜美外型圈粉無數。



至於Jimin，不用多說就是國際巨星，「世界豆」防彈少年團的一員。 今年6月他才剛退伍，7月就馬上和隊友一起飛美國準備回歸。 據多家韓媒爆料，防彈少年團將在2026年春天強勢回歸，還要舉辦超大規模世界巡演，粉絲已經開始倒數期待啦！



