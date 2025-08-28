【BTS Jimin戀情】韓網挺女方原因公開：遭阿米攻擊多年，事業止步家人受牽連！深夜爆哭放狠話「偶像愛我不代表我該挨罵」

演員兼網紅宋多恩昨日突然公開迎接BTS防彈少年團成員Jimin回家的甜蜜影片，疑似坐實外界長期以來的戀愛猜測。 雖然很多網友指責女方「想紅」，但令人意外的事，韓國網友這次竟一致站在女生這邊。

宋多恩畢業於仁德大學的廣播演藝系，從2011年開始在《絕不認輸》等幾部電視劇中出演小角色，2018年以演員志願生身份出演戀愛綜藝《Heart Signal 2》首次獲得大眾關注，隨後接拍《結過一次了》等電視劇和網劇並開始擔任主要角色，還曾在《下女的誘惑》短暫露面，同時繼續當網美接廣告讚助。 看似順利的事業發展，在與Jimin傳出傳出後陷入泥沼。



宋多恩自2022年以來多次與Jimin傳出戀愛傳聞，每當通過SNS分享日常，都有Jimin粉絲用放大鏡尋找「戀愛證據」並在論壇散播，辱罵宋多恩高調放閃。 後來宋多恩親口否認戀愛，部份粉絲仍認定二人交往，繼續指責她故意放閃、蹭Jimin熱度，另一些粉絲則改口罵她「妄想症、私生」，甚至咒罵其家人和寵物、揚言弄死她。 有時宋多恩不堪咒罵而PO出間接承認戀情的內容，粉絲則罵她只是曾經交往過、不配Jimin; 宋多恩若不更新IG，粉絲則說她果然是假裝交往的精神病人等等。 宋多恩開直播時，也常有Jimin粉絲湧入散播謠言、惡意提問。



對於演員而言，輿論評價是電視台和廣告商考察的重要層面，然而宋多恩IG留言區和網路論壇長期充斥負面資訊，令她「爭議製造者」這一形象已經被固定化，無論其演技或個人魅力如何都很難再獲得啟用。 何況與宋多恩對立的是龐大的粉絲群體ARMY，若遭遇有組織性的抵制與留言攻擊，對品牌、電視台和製作公司都會形成巨大的壓力。

加上宋多恩曾捲入「Burning Sun事件」被打上「陪酒女」標籤，導致她被踢出劇組、中斷廣告和電台活動。雖然後來親自澄清只是做兼職1個月及參與週年派對、絕無違法行為，卻未獲得太多關注。 2020年的tvN劇集《外出》是宋多恩最後一次參演電視劇。



藝事業受阻後，宋多恩今年4月前後曾去咖啡廳做兼職，然而相關信息公開後，大量Jimin粉絲打電話去店家抗議，令宋多恩最終辭職。



今年6月，宋多恩曾在直播中情緒失控，爆哭說：「你們對我家人做的一切，一定要受到懲罰。 只因你們喜歡的偶像愛我，我就應該挨罵嗎，並不是這樣！又不是我先勾引的！拜託不要再指責我了，你們不知道我如果真的生氣，會公開什麼吧？ 不要再說我會被起訴了，要被起訴的是你們！」



송다은 라방



너가 좋아하는 아이돌이 나를 사랑한다고 해서 내가 욕먹을 자리는 아니거든? 내가 먼저 꼬신것도 아니고



너네 내가 진짜 열 받아서 뭘 뿌릴지 모르지? pic.twitter.com/V0PliTUuEd — gg (@gogosing_gg) June 3, 2025

因此，很多韓網友認為宋多恩公開戀情的主要原因是Jimin和防彈粉絲長期騷擾，心疼她獨自面對惡意攻擊多年，Jimin卻從未做出維護女方的舉動，質疑男方缺乏擔當。

韓媒認為，宋多恩本次自曝戀情，無異於親手為自己的演藝生涯劃下句點。 據匿名業內人士透露，ARMY確實曾對宋多恩出演的節目發起攻擊，不會有人願意冒著這樣的風險來啟用她。

延伸閱讀：

戀情鐵證再+1？ 宋多恩電梯直擊BTS Jimin正臉！Jimin「妳知道我來了嗎？」親口寵溺對話曝光

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞